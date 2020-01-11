解放軍新型護衛艦「攀枝花艦」與「贛州艦」入列授旗

1月10日，中國056A輕型護衛艦「攀枝花艦」與「贛州艦」入列授旗儀式在南海艦隊廣州基地舉行，標誌着這兩艘護衛艦正式加入解放軍海軍。

據瞭解，056A是056護衛艦的反潛加強版本。作為中國自行研製生產的新型作戰艦艇，信息化程度高，隱身性能好，具有較強的防空、反潛和對海作戰能力，被譽為「海上輕騎」。

資料顯示，056輕型護衛艦排水量1,500噸，是一種小型多用途軍艦。它價格低廉、戰力可靠。

056艦裝備一門76毫米口徑艦炮，兩門30毫米口徑機關炮，以及4枚鷹擊-83反艦導彈。該型艦還裝備FL-3000N防禦導彈武器系統和直升機飛行甲板。

中國海軍建造056型主要用於近海防禦，擔負日常巡邏任務，為相關海上執法部門提供支持保障。

056A反潛加強版本艦型是在原本的艦載指控系統上加強了艦載水聲對抗系統；並加裝了中國國產新型主動、被動拖曳線陣列聲吶，在艦尾可見其收放的艙門；在艦船甲板上也新增了兩具五聯裝多功能反潛發射器。

同時，056原有的起降甲板為直-9反潛直升機配套設計，配合直-9反潛直升機可滿足載艦50千米內的反潛作戰。

因此綜合全艦軟硬件來看，056A艦的反潛能力具有很高的水準。