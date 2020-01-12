被稱「帶刀護衛」　中國首艘萬噸級驅逐艦「南昌艦」正式入列

1月12日，中國海軍055型驅逐艦首艘艦艇南昌艦在山東青島正式入列。

+ 2

綜合媒體1月12日報道，南昌艦舷號為101，是2020年中國海軍入列的首艘艦艇，也是中國海軍首艘萬噸大驅加入戰鬥序列。

入列儀式於12日上午9時開始，海軍高層宣布南昌艦歸建入列和艦名、舷號，向南昌艦艦長授予軍旗、向南昌艦政治委員頒發命名證書。

海軍南昌艦艦長周明輝表示，入列以後將抓緊時間進行全系統全科目的訓練，形成作戰能力，抓緊融入戰鬥體系，發揮好南昌艦的平台作用，進一步履行好南昌艦的使命任務。

南昌艦是中國自主研製的055型萬噸級驅逐艦首艦，先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

有海軍專家表示，055型驅逐艦不僅可以執行防空、反艦、反潛導彈和對地攻擊任務，還能作為海基反導力量為中國支撐一道「防護傘」，堪稱亞洲第一驅逐艦，將成為未來中國海軍航母的主力「帶刀護衛」。

該艦2017年6月28日下水，2019年4月23日參加慶祝人民海軍成立70周年海上閲兵。該艦的入列，標誌着海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

根據《海軍艦艇命名條例》規定，驅逐艦以大、中城市命名。南昌是江西省省會，1921年8月1日中共在南昌發動起義，反抗當時國民黨統治。中共將起義定義為是中國共產黨獨立領導革命戰爭、創立人民軍隊和武裝奪取政權的開端，也是打響武裝反抗國民黨的第一槍。8月1日過後也成為大陸的建軍節。

根據1974年以來確定的中國海軍舷號體系，驅逐艦舷號以「1」開頭。

在中國海軍的艦艇序列中，101這個舷號藴藏着特殊意義。它曾是中國海軍第一艘驅逐艦鞍山艦的舷號，該艦與其他三艘同級艦組成的「四大金剛」，在相當長時間裏構成中國海軍的絕對主力。

據悉，鞍山艦在中國海軍服役期超過38年，航行10萬多海里，1992年4月24日退出現役。