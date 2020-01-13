南京首位女市長上任備受矚目　被評做事果斷善聽意見

江蘇省南京市1月12日下午召開人大會議，韓立明當選為南京市市長。這也標誌着南京迎來了首任女市長，韓立明也成為中國15個副省級城市中唯一一位女性市長。

現年55歲的韓立明是江蘇常州人。早年曾長期在常州任職，曾任溧陽市委書記等職。2011年5月，韓立明調任南通，先後出任南通市委常委、組織部部長、常務副市長、市長等職。

2018年4月，韓立明出任泰州市委書記，成為泰州設立地級市後首任女性市委書記，也是江蘇唯一一位女性市委書記。

韓立明還是南京政壇近年來第二位女性高官，另一位是2015至2016年任南京市委書記的黃莉新。她是中共建政後南京首位女性市委書記，現任江蘇省政協主席。

在南京市人大常委會正式任命為市長前，韓立明就以市委副書記、市政府黨組書記的身份有過多次公開活動，採取了「四不兩直」的調研方式，即「不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現場」。

內媒《21世紀經濟報道》引述中科院南京地理與湖泊研究所的一位學者表示，韓立明做事果斷，善於聽取各方面的意見。

上述學者稱，「有次參加會議，主題是長三角一體化，還有國家部委的人過來聽取意見，不過她（韓立明）卻對所有發言者表示，』長三角一體化的意義、目的等，大家都明白，關鍵是，在座的各位專家學者要告訴我們長三角一體化具體事情到底怎麼做』。」

內媒《每日經濟新聞》也發文指出，這位具有「用戶思維」和「創新精神」的新任市長，將為「突圍」中的南京注入新的動力；於韓立明而言，如何讓南京「不虛到」，考驗才剛剛開始。

隨着韓立明的履新，目前南京市委班子共有13人，此前12人分別是：張敬華、沈文祖、李世貴、劉月科、羅群、徐錦輝、陳勇、楊學鵬、張寧、陸永輝、華靜、徐曙海。