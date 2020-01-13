人權觀察負責人入境香港被拒　外交部：支持反中亂港組職應受制裁

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行長羅特（Kenneth Roth）原定來港發表《2020世界人權報告》，但昨天（12日）被香港當局拒絕入境，對此中國外交部發言人耿爽回應稱「支持反中亂港分子的組織理應受制裁」。

羅特認為香港給出的拒絕入境理由是模糊且不具體的。（Reuters）

在今天（13日）的中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問說，「人權觀察」組織負責人羅特（Kenneth Roth）12日稱，他飛抵香港後被拒入境，中方能否證實並說明原因？這一決定是否來自中央政府？

針對上述問詢，耿爽表示，中國中央政府和香港特區政府一向依法處理出入境事務，允許或不允許誰入境，是中國的主權。

耿爽指出，大量的事實和證據表明，有關的非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行動，煽動「港獨」分裂活動，對當前香港的亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，也必須付出應有的代價。

據媒體報道，總部位於紐約的「人權觀察」執行主任羅特1月12日在香港被禁止入境。

報道稱，羅特原定於15日在香港舉行記者會，發表長達652頁的「人權觀察」組織最新年度全球人權調查報告，檢視近100個國家的人權狀況。值得一提的是，這份報告將重點抨擊中國的人權狀況。因報告無法在香港發表，「人權觀察」決定14日在紐約發表。

羅特在推特（Twitter）上傳一段自拍視頻中表示，香港入境事務處官員告訴他，由於「移民理由（問題）」，拒絕他入境香港。他表示，自己之前曾經入境香港，這是首次被拒絕。

被拒絕入境後，羅特在推特上發表或轉推了十餘條動態，對中國發起密集攻勢。在接受路透社13日的採訪時，羅特也發表了類似言論。

據悉，中國政府在2019年12月宣布，要對「人權觀察」在內的5家美國非政府組織實施制裁，以反制美國2019年11月通過《香港人權與民主法案》。

美國總統特朗普（Donald Trump）於2019年11月27日簽署了美國兩院此前通過的《香港人權與民主法案》與另外一部香港法案，使這兩部法案成為法律。

對此，香港特區政府11月28日發佈新聞公報表示，兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。

此外，中方也多次譴責美國通過涉港法案，並奉勸美方不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔。

至於中方反制措施有哪些、何時出台，中國外交部發言人耿爽在11月28日曾表示，請保持關注，該來的早晚會來。