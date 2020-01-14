【機翼結冰】海航航校訓練機湖北墜毀　1名教員與兩學員死亡

1月13日中午，海航集團旗下宜昌航校一架小型訓練飛機在湖北宜昌市轉場過程中，因天氣原因返航，途中失聯，經搜尋發現飛機在長陽檢珠山墜毀，機上3人（1名教員、2名學員）全部遇難。

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綜合內媒報道，涉事機型為DA42鑽石教練機，失事原因疑因機翼結冰所致。

有網絡消息指，海航航校此架DA42飛機除冰裝置為選裝，1月份為中國最為寒冷季節，最易導致空中結冰現象，目前多家航校的商照（商業飛行執照）學員仍然在訓練。

就航校教練機墜毀一事，海航集團旗下宜昌航校相關負責人表示，對遇難者家屬我們表示深切哀悼和誠摯的慰問。航校當即啟動應急預案和應急救援，積極配合監管部門開展事故調查並做好善後事宜。

據悉，遇難教練黃文智從空軍退役後到航校任教已有10餘年，至少帶出兩三百個學員，大部分學員都成為了飛行員，甚至機長，被稱為飛行「戰神」。

資料顯示，由中電科鑽石飛機制造有限公司製造的DA42單機型，2019年訂單交付50架。

中電科蕪湖鑽石飛機制造有限公司成立於2013年12月，地處蕪湖航空產業園，由中國電子科技集團公司與蕪湖市共同投資組建，與奧地利鑽石飛機工業公司合作，是通用飛機與無人機研發製造中心、複合材料研發中心等核心業務平台。

據悉，該公司生產的飛機主要用於飛行培訓、觀光旅遊及賣給通航公司從事作業飛行。據介紹，通過在機頭和機腹部位掛載不同的設備，還可執行環線巡警、緝毒緝私等偵察任務及智慧城市的檢測等。