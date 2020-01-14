【多圖】賴小民貪腐細節驚動高層　2億現金藏「超市」首被公開

被稱為中國第一大金融腐敗案的華融賴小民案再度引發關注，官媒央視周一（13日）在專題紀錄片《國家監察》第二集《全面監督》中披露了諸多案情細節。

上述紀錄片訪問了中共反腐機構中紀委幹部監督室副主任陳清浦，他表示，「我們也曾經辦過多件金融領域的案件，但是都不像賴小民事後查清的違紀違法的這種數額、危害程度、犯罪情節、犯罪手段，都是觸目驚心，讓人瞠目結舌。」

紀錄片披露，調查過程中，賴小民一處藏匿贓款的房屋被發現，裏面有多個保險櫃，存放的現金達2億多人民幣（約合2.26億港元）。

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據透露，賴小民為了逃避調查，都是要求行賄者用現金交付，收錢後他自己開車來這處房子，親手放到保險櫃裏，路上還會特意多繞幾圈，以防有人跟蹤。他和一些關係密切的知情人之間，說到這處房子都是用暗語「超市」來稱呼。而「超市」裏藏的巨額現金，只是賴小民違法所得的一部份，他還收受大量房產、名車、名錶、黃金、字畫。

面對鏡頭，賴小民坦言：「拿了（現金）就往那兒一放，就像經常會去超市嘛，把這個名字叫超市。就在裏面鐵櫃裏，鐵皮櫃，一分錢都沒有花，都放在那裏了，最後組織上都收了。所以我說要這麼多錢有什麼用呢，最後又不敢花又不敢用，還提心吊膽的。」

陳清浦也表示，「賴小民就是對物質的這種佔有是非常貪婪的這種貪慾，他用也用不了這麼多，手錶幾十塊，誰用得了？他就是想要。車也是這樣，賓利（Bentley）車、奔馳（平治）車、阿爾法（Alphard）車，一個地下車庫那幾個車都是他的，都是百萬的豪車。」

公開資料顯示，華融是內地最大資產管理公司，56歲的賴小民2009年起擔任華融總裁、董事長。2012年9月起，出任華融黨委書記、董事長。直至2018年4月17日，賴小民被查。

賴小民被指曾擁有上百個情婦。（資料圖片）

在紀錄片中，賴小民稱，「金融行業天天跟錢打交道，而且接觸的老闆都是動不動人民幣幾個億、幾十個億、上百億的，給你點錢對他來說小菜一碟，我對他支持這麼大，幫他發展起來了，我自己也覺得很正常的了。」另據內媒此前報道，賴小民涉「3個100」，即100多套房、100多個關係人、100多個情婦。

2018年10月，賴小民被「雙開」（指開除黨籍、開除公職）。在中紀委2018年10月15日的公告中，用詞也是罕見得嚴厲。公告指，賴小民「違反政治紀律和政治規矩，違背中央金融工作方針政策，違反中央八項規定精神，違反廉潔紀律以職務謀利搞權色交易，違反工作紀律越級插手具體項目等。」

2018年11月，中國最高檢通報，賴小民案件移送檢察機關，賴小民隨即被逮捕；2019年2月15日，賴小民被提起公訴。同年2月25日，中國銀保監會談到此案時表示，「賴小民案件是在金融領域裏面發生的一起觸目驚心的腐敗大案，對金融界也是非常大的警醒，性質極其惡劣，教訓極為慘痛」。

（綜合報道）