美國取消對中國「匯率操縱國」認定　中國海關總署：這是正確選擇

中美首階段貿易協議簽署在即，美國財政部取消對中國「匯率操縱國」的認定。對此，中方回應稱，這是正確選擇。

中美經過長時間的談判，即將簽署首階段協議。圖為2019年10月11日，美國總統特朗普（右）在白宮會見赴美談判的中國國務院副總理劉鶴（左）時宣布，美中基本達成第一階段協議。（VCG）

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）此前在聲明中稱，「財政部已幫助確保與中國達成重要的第一階段協議，協議將為美國工人和企業帶來更大的經濟增長和機遇。取而代之，報告將中國放在與德國、意大利、日本、韓國、越南等九個貿易往來國待遇相同、『匯率操縱國』觀察名單裏。」

中國海關總署於1月14日就此事回應稱，「這是正確的選擇。」

此前，美國於2019年8月5日將中國列為「匯率操控國」，是自1994年以來首次為中國貼上「匯率操縱國」標籤。

但在不久後，國際貨幣基金組織（IMF）發佈報告，重申人民幣匯率符合中國經濟基本面，證實中國並未「操縱匯率」。

對此，耶魯大學高級研究員、前摩根士丹利亞洲區主席史蒂芬·羅奇（Stephen S. Roach）曾表示，IMF報告對中國匯率政策的最新評估表明，美國將中國列為「匯率操縱國」毫無根據。

日本經濟學家田代秀敏認為，將他國列為「匯率操縱國」，是美方的談判工具。

中共黨報《人民日報》也發表署名文章，批評美方將中國列為「匯率操縱國」是損人不利己的行為。

中美首階段協議據稱將於1月15日在白宮舉行簽署儀式，在此敏感時刻，美方此舉釋放積極信號。