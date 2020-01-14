【武漢肺炎】中國女遊客在泰國確診　世衛：他國發現病例並不意外

泰國政府衛生部門1月13日表示，當地發現首宗武漢新型冠狀病毒的感染個案，患者為一名61歲中國女遊客，目前正在當地醫院隔離及留醫。此病例亦是全球首宗在中國以外錄得的個案。 世界衛生組織（世衛，WHA）發聲明表示，正與泰國和中國官員進行合作，並強調中國共享基因組測序結果，使得更多國家能夠快速診斷患者。

世衛聲明指，中國共享基因組測序結果，使得更多國家能夠快速診斷患者。（資料圖片）

世衛聲明指，在獲得泰國發現一例新型冠狀病毒感染確診病例的通報後，世衛正與泰國和中國官員進行合作。患者是一名來自中國武漢的旅行者，1月8日被泰國官員發現並當天送醫。泰國官員稱患者目前在康復中。

聲明稱，在其他國家發現病例並不意外，這也進一步說明世衛組織為何呼籲其他國家持續開展積極監測和防範。世衛已發布關於如何檢測和治療這一新型病毒的感染者指導意見。

聲明續指，中國共享基因組測序結果，使得更多國家能夠快速診斷患者。極重要的是應繼續在中國開展調查，以確定此次疫情源頭以及任何動物宿主或中間宿主。鑑於有關事態發展，世衛組織總幹事譚德塞博士將與突發事件委員會成員協商，有可能迅速召集突發事件委員會會議。