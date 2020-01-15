中紀委四次全會公報發布　讚習近平成功應對內外風險

為期三天的中共十九屆中紀委四次全會於1月15日閉幕，在當天發布的全會公報中，中紀委部署2020年的工作任務，要求「強化對權力運行的制約和監督」，保障「小康社會」「脱貧攻堅」實現。

中紀委此次全會除中共七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席外，亦有中紀委委員133人參會，246人列席。會議回顧2019年紀檢監察工作，部署新年任務。

習近平要求在新年的反腐工作不能放鬆。（新華社）

中共總書記習近平1月13日在中紀委全會上發表講話，稱十八大以來，中共探索出一條長期執政條件下解決自身問題、跳出歷史周期率的成功道路，構建起有效的權力監督制度和執紀執法體系。

對於習的講話，中紀委四次全會稱，講話彰顯以習近平為核心的中共中央「高瞻遠矚的戰略視野、居安思危的政治清醒、興黨強國的使命擔當」，且在面對世界百年未有之大變局時，成功應對內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，取得重大成就。

在提到2019年的工作時，中紀委四次全會指，紀檢監察強化監督檢查「落實黨中央重大決策部署」，維護「黨中央權威和集中統一領導」；持續嚴懲扶貧和民生領域腐敗、涉黑涉惡腐敗及「保護傘」。

對於新年的工作，全會要求「協助黨委深化全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監督體系，強化對權力運行的制約和監督，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐」，「建設高素質專業化紀檢監察幹部隊伍」等。

1月13日，中共第十九屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議在北京開幕。中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記趙樂際代表中央紀律檢查委員會常務委員會作題為《堅持和完善黨和國家監督體系為全面建成小康社會提供堅強保障》的工作報告。（新華社）

全會還從八個具體角度來部署工作，包括增強維護「兩個維護」——維護習近平核心地位，維護中共中央權威和集中統一領導，嚴明政治紀律和政治規矩，確保中央政令暢通。

加大扶貧領域的反腐力度，嚴肅問責數字脱貧、虛假脱貧，及貪污侵佔、吃拿卡要、優親厚友問題，查處涉黑涉惡腐敗及「保護傘」案件；嚴查形式主義官僚主義、享樂奢靡問題。

推動建立一體推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制，嚴查十八大以來的不收斂不收手，嚴重阻礙中共的理論和路線方針政策貫徹執行、嚴重損害中共執政根基的腐敗問題；嚴查鉅額行賄、多次行賄問題。

全會還專門提到金融領域的腐敗問題和國有企業反腐問題，查處「資源、土地、規劃、建設、工程」等領域的腐敗，持續開展「天網行動」。最後，全會要求加強人才隊伍的建設。