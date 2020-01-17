醉駕瑪莎拉蒂撞車致2死　河南女司機當庭下跪道歉被拒

河南省永城市2019年7月3日發生的一起慘烈車禍，女司機譚某醉酒駕駛瑪莎拉蒂撞上正在等待信號燈的一輛寶馬汽車，最終導致寶馬車燃燒，車內2人死亡1人受傷，而譚某此後還試圖駕車逃離，但終為警方逮捕。 2020年1月16日，此案開庭，譚某等三人被控危害公共安全罪。據稱，譚某當庭向受害人家屬下跪致歉，但被拒絕。

2019年7月3日晚，河南省永城市一瑪莎拉蒂汽車發生剮蹭後逃逸，逃逸中又追尾一輛寶馬車致其燃燒，致2死4傷（被撞車輛2死1傷，譚某等3人受傷）。同年7月4日，河南省永城市公安局以涉嫌危害公共安全罪，對肇事車內3名嫌疑人採取刑事強制措施。

案發現場，可見被撞汽車起火。（監控影片截圖/微博）

據永城警方通報，涉事司機譚某血液酒精含量167.66mg/100ml，屬於醉酒駕駛。警方稱，譚某，女，23歲，無業；劉某，男，24歲，學生；張某，女，21歲，永城市屬企業職工。

媒體發現，三名嫌疑人中，張某父親是永城市國土局的一名中層官員，而譚某的父親在當地經營一家皮革廠。此外，事故中兩名死者也均是當地公職人員，分別在商丘睢陽區人社局和技校任職。

一名死者賈某的姐姐此前在法庭外接受媒體採訪，稱希望判處肇事司機死刑。（網絡圖片）

公訴機關在1月16日庭審中表示，被告人譚某在醉酒駕車發生交通事故後不顧勸阻，繼續駕車衝撞行駛造成重大傷亡和經濟損失。同車人員被告人劉某、張某，在明知譚某醉駕併發生事故仍教唆其逃逸，3名被告人的行為均構成以危險方法危害公共安全罪。

三人被訴以危險方法危害公共安全罪，法院將擇期宣判。

據稱，庭審期間，譚某一度下跪，向受害人家屬致歉。受害人家屬表示拒絕，向法官說明不諒解。

肇事者譚某。（微博）

據報道，被撞傷者的妻子表示，丈夫現在仍在ICU，一天大概能花4千人民幣治療費，相當於以前一個月收入，肇事方從未慰問過，還有人堅稱無罪。

被告人譚某律師則於1月15日表示，譚某認罪悔罪，此前已收到兩位受害者家屬向被告人提出的附帶民事賠償請求，目前正在努力協商。