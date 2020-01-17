中央政法工作會議召開　習近平指示建高水平的平安中國、法治中國

中央政法工作會議今天（17日）在北京召開。中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在會上傳達習近平重要指示並講話。

習近平指出，2019年政法系統在維護國家政治安全、掃黑除惡、政法體系改革等方面取得成效，也為國慶活動創造良好環境。

習近平要求，2020年，政法系統要把維護國家政治安全放在首位，繼續掃黑除惡，推進市域社會治理現代化試點，以建設更高水平的平安中國、法治中國。

郭聲琨傳達習近平指示，要求做好新年的政法工作。（VCG）

郭聲琨在傳達講話時說，要把維護國家政治安全放在首位，要防控化解各類風險源，以掃黑除惡、市域社會治理現代化試點、政法改革、政法隊伍整頓為切入點，提高政法工作現代化水平。

新年伊始，中共高層已連續舉行多場部署新年工作會議。1月16日中央政治局舉行新年首次的會議。

會議審議三份報告，其中包括中央政治局常委會聽取全國人大等五大機構黨組，及中共書記處的工作報告，以及兩份涉及巡視工作的報告。

1月7日，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正七常委舉行中央政治局常委會會議，聽取全國人大、國務院、全國政協、最高法、最高檢黨組和中共書記處工作報告。

1月8日，中共舉行「不忘初心、牢記使命」 主題教育總結大會，習近平在肯定成績的同時，亦指出中共內部出現的一些必須要改的官場痼疾。

1月13日，中共十九屆中紀委四次全會舉行，習近平發表講話，稱新年反腐工作將繼續堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，重點查處不收斂不收手的違紀違法問題。