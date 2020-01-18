林武任山西省長　省委書記樓陽生出任省人大常委會主任

5年前因塌方式腐敗成為中國焦點的山西，近日持續人事洗牌。1月18日，山西省第十三屆人民代表大會第三次會議舉行。會議決定，林武任山西省省長、樓陽生當選山西省人大常委會主任。

此前2019年11月30日，樓陽生接棒駱惠寧任山西省委書記。資料顯示，樓陽生浙江浦江人。他從中共基層做起，長期在浙江省地方任職，後在共青團系統中獲得提拔；曾歷任中共龍遊縣塔石區委書記，縣委組織部副部長，縣委常委、宣傳部部長，共青團衢州市委副書記、書記，共青團浙江省委副書記、書記。

2019年12月2日，樓陽生調研山西轉型綜改示範區，時任山西省委副書記的林武首次以省政府黨組書記的身份陪同現身。這表明其已然接替此前兼任省政府黨組書記的省長樓陽生，而提前「鎖定」了山西省長一職，從而在躋身副部級僅4年後晉級正部。

公開資料顯示，現年57歲的林武是福建閩侯人，鍊鋼專業出身。他早年在湖南企業任職，曾在湘潭鋼鐵集團工作超過20年，從車間幹部步步晉升至公司總經理。

林武首次踏足政壇是在2003年，出任湖南省經貿委主任；2005年首次主政即任婁底市長，2008年任市委書記；2011年底任湖南省委組織部常務副部長。

值得一提的是，自2015年以來，林武每年都有職務調整，任職時間最長的崗位也僅1年2個月。2015年8月湖南省委常委班子集中調整，林武不僅升任省委常委躋身副省級，還接替日後落馬的張文雄，兼任長株潭「兩型社會」試驗區工委書記、管委會主任。

2019年1月，林武接任空缺9個月的山西省委副書記，其前任黃曉薇此時已赴京任全國婦聯黨組書記、書記處第一書記。

有觀察人士稱，林武歷經三省鍛鍊，數次職務調整，可以說幾乎每一個職務都難言有機會可以展示出政績來，其仕途經歷人為刻意栽培積累政治資歷的痕迹反倒相當明顯。