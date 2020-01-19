【武漢肺炎】武漢實施出境管控　發現16人發燒　均排除陽性病例

武漢連日來受到新型肺炎困擾，引發外界關注。19日（周日）凌晨，武漢市衛健委發公告稱，已確認新型冠狀病毒感染的肺炎病例新增17宗，其中有3宗為重症患者。截至17日午夜，感染新型冠狀病毒的病人累計增至62人。 央視新聞19日報道，武漢市政府稱，已在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭等設置體溫檢測點，日前共開展體溫檢測近30萬人次，發現16名發燒人員，均已排除陽性病例。

武漢爆發新型冠毒病毒肺炎，患者多與華南海鮮市場有關。（中新社）

春運將至，武漢新型肺炎疫情會否就此擴散一直引起公眾關注。武漢市人民政府副市長陳邂馨表示，武漢已經加強離開武漢旅客體溫檢測工作，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭等設置體溫檢測點，並對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

陳邂馨稱，對出現發燒的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。

據介紹，截至18日，共開展體溫檢測近30萬人次，發現16名發燒人員，均已排除陽性病例。此外，據陳邂馨指，武漢也加強了對人群集中活動、發燒門診的管理。

在人群集中活動管理方面，陳邂馨稱，按照「非必須，不舉辦」的原則，加強春節期間大型公眾聚集性活動的管理，減少大型公眾聚集性活動。對集中居住和人群密集單位，轄區衛生健康部門將指導、督促開展晨檢工作。

陳邂馨還稱，各級各類醫療機構發燒門診對發燒病人及時開展檢測、排查和對症治療，及時發現和處置疫情。據介紹，武漢市二級以上醫院發燒門診72個，日均處理發燒病人2000餘人。

（央視）