2020年對台工作會議召開　汪洋：台海形勢更嚴峻要堅決遏制台獨

台灣總統大選蔡英文高票連任，接連拋出台獨主張，兩岸關係更加嚴峻。大陸對台工作面臨挑戰。 中共今天（19日）在北京舉行2020年對台工作會議。國務委員王毅主持會議。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。他強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學深悟透習近平總書記關於對台工作的重要論述，堅定不移貫徹「和平統一、一國兩制」方針，堅持穩中求進工作總基調，把黨中央對台工作決策部署落到實處，為奪取全面建成小康社會偉大勝利、為實現祖國完全統一和中華民族偉大復興作出應有貢獻。

1月19日，2020年對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。（新華社）

汪洋表示，過去的一年，以習近平為核心的黨中央總攬全局、把握大勢，全面部署新時代對台工作。各地區各部門深入學習領會習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，認真貫徹落實黨中央決策部署，攻堅克難，群策群力，對台工作取得積極進展，成績值得肯定。

汪洋指出，2020年台海形勢更加復雜嚴峻。要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，切實把思想和行動統一到黨中央對台工作決策部署上來。要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動。要精準施策，提高惠台利民政策舉措的實效，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展和保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年來大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。各級黨委要進一步提高政治站位，切實履行好對台工作的政治責任。對台工作系統要貫徹落實新時代黨的建設總要求，鞏固「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，加強幹部隊伍建設，切實改進工作作風，奮發有為做好新時代對台工作。

蔡英文高票連任，她在接受英國媒體BBC專訪時，表明台灣已經是一個獨立的國家，「我們叫自己中華民國台灣」。（影片截圖）

在1月11日贏得2020年台灣總統大選後，蔡英文提出「和平、對等、民主、對話」的八字方針，聲稱是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。大陸國台辦在15日的回應中，以「撼山易，撼『九二共識』難」回應，釋放十分強硬的信號。

此外蔡英文日前接受英媒BBC訪問，稱「台灣已經是一個獨立的國家」，名字叫「中華民國台灣」，她呼籲大陸需要面對現實並給予尊重，並強調台灣的主權毋庸置疑，亦沒有談判的餘地，還說「中國侵略台灣的代價將十分巨大」。

對此，大陸國台辦16日警告「不要自我膨脹、誤判形勢」。官媒《人民日報》海外版17日刊登評論文章，直斥蔡英文「挑釁大陸太不自量力」，是「極其危險的玩火之舉」。