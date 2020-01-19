【多圖】習近平春節前赴雲南考察　走進村民家中了解脫貧攻堅情況

國家主席習近平在結束對緬甸國事訪問後，於18日晚回到北京。他今天（19日）即赴雲南考察，看望慰問基層幹部群眾。這是習近平春節前最後一次，也是2020年首次國內考察。

據新華社報道，習近平 19日下午來到騰衝市清水鄉三家村中寨司莫拉佤族村，走進村民家中了解脫貧攻堅情況，並向大家送上新春祝福。據央視報道，習近平下午還前往和順古鎮，了解絲綢古道交往、歷史文化傳承和生態環境保護等情況。

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每年農曆新年前後，中共領導人下基層視察是慣例之舉。而習近平自上任以來，每年亦會到訪貧困地區，看望基層民眾。

2019年2月，習近平走進北京居民院落，同街坊們一起包餃子、貼福字，在胡同民居給大家拜年。

2019年2月，習近平到前門東區「草廠四條」胡同市民家中探訪。（網上圖片）

2018年2月，習近平深入考察了四川易地扶貧搬遷新村解放鄉火普村、汶川特大地震災後恢復重建的映秀鎮、率先推行農村集體產權制度改革的戰旗村等地。

2017年1月，習近平來到河北張家口市張北縣農村考察調研，走進貧困戶家中，察看生活情況。

2017年1月，習近平探訪張北縣農村困難戶，了解他們的生活情況，及所遇到的困難。 （新華網）

2016年2月，習近平前往江西革命老區井岡山，同神山村村民一起打糍粑、嘮家常。

2015年2月，習近平回到曾插隊的陝西延川縣文安驛鎮梁家河村看望村民。

2014年1月，習近平來到內蒙古興安盟、錫林郭勒盟、呼和浩特市等地看望慰問。

2013年2月，習近平來到甘肅蘭州市城關區「虛擬養老院」，給老人們拜年，他還在菜市場囑咐當地幹部要切實組織好節日期間的生活品供應。