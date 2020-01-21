【武漢肺炎】內媒：武漢有患者出院身體尚佳　醫院陸續退還醫藥費

新型冠狀病毒肺炎疫情正進入新的發展階段。疑似病例隔離和確診患者治療情況也備受外界關注。 內媒《中國經營報》從多位肺炎患者家屬處獲悉，武漢市金銀潭醫院（武漢市醫療救治中心）已開始向患者退還部份住院預收款，其中有患者已出院「身體尚佳」，也有患者「尚未痊愈」，仍在住院治療。

報道指，早在1月10日，患者家屬王（化姓）女士向記者提供退款憑證，顯示當日上午10點多，金銀潭醫院已分兩次向其退還共計1.2萬元（人民幣，下同）。據王女士介紹，目前其弟弟王先生仍在金銀潭醫院接受治療，尚未痊癒。

王女士指出，目前繳納的住院預收款已全數原路退還，但並沒有收到伙食費的退款。「醫院沒有下發正式通知，只是跟患者說要家屬拿發票去退錢。」她表示，從1月8日開始，病房的護士就讓患者向家屬轉達會退款，其中透過微信或支付寶繳付的款項會馬上退還到帳戶，以銀行卡支付的則會慢一些。

患者家屬王女士提供的退款截圖。（中國經營報）

1月20日，另一位出院患者家屬張先生告訴記者，此前預交共計4000元的住院費已在患者出院時獲全部退還，但沒有退還此前單獨繳納的伙食費。張先生表示，患者已出院一個星期，目前身體狀況尚佳。

此外，華南海鮮批發市場商戶黃姓（化姓）大嬸也表示，其於1月10日已收到武漢市金銀潭醫院退還的醫療費用。

個別患者無力承擔醫藥費

據該報此前報道，不少在金銀潭醫院住院的病人是於海鮮市場商戶或與之往來的餐廳工作，收入條件並不足以應付醫療開支，很多人東拼西湊，到處借錢治病，個別患者已無力承擔醫藥費。

對於治療費用的退還情況和具體安排，武漢市金銀潭醫院和武漢衛健委相關宣傳負責人均表示，「權威信息會通過武漢衛健委官網及時對外發布」。

（中國經營報）