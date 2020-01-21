【武漢肺炎】中央政法委：誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎持續擴散，引發廣泛關注，市民普遍希望了解更多訊息。中央政法委也發文稱，唯有訊息公開，才能最大程度地挽救生命，「誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人」。

截至1月21日中午，全球各地已有逾220宗新型冠狀病毒肺炎確診病例。（香港01製圖）

中央政法委官方微信公號「長安劍」今日（21日）發文稱，從2019年12月31日首次發布肺炎疫情情況通報至今，21天時間內，僅武漢市衛健委發布的官方各類情況通報就有14次。「訊息公開的力度不可謂不大，民眾希望能夠從權威機構獲取最準確的數字。」

文章稱，及時準確權威地公布疫情相關的所有訊息，是另一種防止疫情外溢的非物理隔離手段。消弭公眾心理恐慌，訊息公開永遠是最好的試劑。「唯有公開，才能最大程度地減少恐慌。人們絕不是活在真空裏，不會永遠蒙在鼓裏，剝奪了他們獲取真相的權利，只會給謠言以肆虐的空間。」

誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。 中央政法委「長安劍」

武漢金銀灘醫院醫護人員全副武裝，謹防感染。（Reuters）

1月20日，武漢之外的多個中國省市首次通報確診和疑似病例。北京市和廣東省分別通報5起和14宗確診病例；四川、雲南、上海、廣西和山東則出現共7宗疑似病例。這也讓內地社會圍繞武漢肺炎的氣氛一下子變得緊張起來。微博、朋友圈掀起了一波「口罩」的熱度，有網民在微信朋友圈反饋，藥房、機場口罩數量購買量大增，甚至出現「一罩難求」的情況。

還有人提起2003年發生在北京的沙士，懷疑官方沒有及時通報相關訊息的聲音，認為又出現了SARS早期的「瞞報」。當年如果沒有揭開被遮蔽的真相，SARS疫情極有可能演變成覆蓋更多人的悲劇。

對於此次武漢肺炎疫情，內地官媒《環球時報》也於1月20日發表社評稱，「如果有哪個地方發現了新型肺炎病例而為了『不破壞春節氣氛』把消息壓下來，那樣對政府的公信力將最終造成災難性的打擊，也可能觸發加倍的社會恐慌。」