【武漢肺炎】廣東政府發布七項疫情防控措施　將嚴管野生動物市場

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，全國多地已有確診病例，防疫形勢嚴峻。 廣東省新聞辦在周二（21日）召開新聞發布會，權威發布廣東的疫情情況和防控措施。 截至周二下午3時，廣東全省報報告有14宗確診病例，其中深圳有9宗，珠海有3宗，湛江和惠州則各有1宗。14宗確診例中，有2宗危重，4宗重症，無死亡病例，已全數收治在當地定點醫療機構隔離治療。

廣東省新聞辦召開新聞發布會，權威發布廣東的疫情情況和防控措施。（21財經）

綜合內地傳媒報道，現時廣東全省共有30間定點收治醫院，當中廣州地區內有8間，包括廣東省人民醫院、中山大學附屬醫院等省級醫院，其他20個地級市亦分別有1至2間，若民眾懷疑有疑似症狀可到就近醫院就醫。

副省長張光軍在新聞發布會上透露，廣東省是在上周二（14日）發現首宗疑似病例，並於周日（19日）獲國家衛健委確認是當地首宗輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。此外，張光軍指，14宗確診病例中有12宗有武漢居住或旅行史，2宗病例是與患者有家庭密切接觸史。

張光軍又指，廣東省已對密切接觸者進行追蹤隨訪，目前暫無異常。廣東省自發現首宗疑似病例後，已第一時間建立疫情防控應急指揮機制，啟動聯防聯控工作，並於周二上午成立防控工作領導小組。張光軍表示，廣東全省各地、各有關部門廣泛動員，進一步加強疫情監測和流行病學調査，加大患者救治力度，全力做好重癥患者救治，全面做好重點防控物資儲備和相關資源調配工作，做好與港澳地區疫情信息和防控工作進展通報。

張光軍表示，總體上廣東省的疫情防控工作有力有序有效，社會面保持平穩，加上有2003年抗擊SARS疫情以來累積的豐富防控經驗，以及優質高效的醫療救治資源和技術水平，廣東省的新型冠狀病毒肺炎疫情可防可控。

廣東的機場、火車站、長途汽車站等重點場所將會啟動體溫監測機制。（廣州日報）

另一方面，發布會上宣布廣東將加強七大方面的防控工作，一是加大病例監測篩查，二是做好隔離治療和病例救治，三是加強密切接觸者管理和院感防控，四是做好各項防控準備，五是大力開展愛國衛生運動，六是嚴管嚴控野生動物市場，七是確保防控儲備和市場供應。

具體而言，將會在機場、火車站、長途汽車站等重點場所啟動體溫監測機制；將嚴厲打擊利用疫情國積居奇、哄抬物價、擾亂市場秩序等違法經營行為；將嚴管嚴控野生動物市場等。

（綜合報道）