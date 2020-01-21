【武漢肺炎】內地確診病例破3百　14省份現疑似病例　武漢再多2死

新型冠狀病毒肆虐，內地確診和疑似病例不斷增加。據央視消息，昨天（20日）全天，國家衛健委收到新增77宗確診病例及27宗疑似病例。 消息指出，截至昨日24時為止，國家衛健委累計收到4省份共291宗確診病例（其中無浙江省病例），及14省份共54宗疑似病例。而據浙江衛健委消息，截止今天（21日）中午12時，該省累計報告5宗確診病例。傍晚上海宣布新增4例確診病例。換言之，內地累計確診病例已突破3百宗。 而據武漢市市長周先旺接受央視專訪表示，截至昨日24時為止，該市累計死亡病例達到6宗，即較先前報告再增加2宗。此外，天津市今天也錄得2宗確診病例。

上述國家衛健委消息指出，該委昨日全天收到的新增確診病例，包括湖北省72宗，上海市2宗，北京市3宗；昨天全天收到的新增疑似病例，包括廣東省4宗，四川省1宗，雲南省1宗，上海市7宗，浙江省10宗，安徽省1宗，海南省1宗，貴州省1宗，寧夏回族自治區1宗。

消息續指，截至20日24時，該委收到國內4省份累計報告確診病例291宗（湖北省270宗，北京市5宗，廣東省14宗，上海市2宗）；14省份累計報告疑似病例54宗（湖北省11宗，廣東省7宗，四川省3宗，雲南省1宗，上海市7宗，廣西壯族自治區1宗，山東省1宗，吉林省1宗，安徽省1宗，浙江省16宗，江西省2宗，海南省1宗，貴州省1宗，寧夏回族自治區1宗。

消息還提及，收到日本通報確診病例1宗，泰國通報確診病例2宗，韓國通報確診病例1宗。目前追蹤到密切接觸者1739人，已解除醫學觀察817人，尚有922人正在接受醫學觀察。

浙江首現確診病例 1日累計達5宗

而據浙江衛健委消息，截止今天（21日）中午12時，該省累計報告5宗確診病例。換言之，全國累計確診病例上升到296宗。

另外，據武漢市市長周先旺接受央視專訪表示，截至昨日24時為止，該市累計報告確診病例258宗，其中25宗已治療出院、6宗死亡、227宗仍在接受治療。仍接受治療者中，有51宗重症患者、12宗危重症患者。

21日（周二）傍晚6時，天津市亦公布確診2宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例。這是天津首次公布有確診案例。

上海新增4例確診病例

據澎湃新聞報道，截至1月21日20：00，上海新增4例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者中男性3例、女性1例，本市戶籍2例、武漢戶籍2例。其中，3例有武漢居住史或旅行史，1例從密切接觸者中發現，目前均已在定點醫院接受隔離治療。密切接觸者正在接受醫學觀察。

截至目前，上海累計發現確診病例6例，患者目前病情平穩，無重症病例。另有3例疑似病例正在排查中。

（央視新聞）