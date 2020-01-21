【武漢肺炎】湖北書記蔣超良部署疫情防控工作　要求杜絕瞞報謊報

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在持續，在中共高層表態後，疫情重災區湖北省委書記蔣超良主持會議，就這一事件作出最新要求。

1月21日，中共湖北機關報《湖北日報》稱，蔣超良主持會議，傳達中共總書記習近平的指示，部署湖北疫情防控工作。會議要求「扛起疫情防控政治責任」，把遏制疫情蔓延作為頭等大事。

會議還提出防控疫情的具體工作，包括排查可疑病例、發熱人員，實施免費診治政策，強化醫護人員防護，嚴管聚集性活動，儲備應急資源等。會議要求信息披露要公開透明，杜絕瞞報、漏報、遲報和錯報、謊報。

武漢的肺炎疫情仍在持續，中國多地民眾開始強化防護措施。（AP）

蔣超良要求湖北黨政一把手負責防控工作，基層公務人員防止厭戰情緒，「以最嚴措施、最嚴作風、最嚴紀律，堅決打贏疫情防控戰。」

同一天，據央視報道，武漢市長周先旺稱，該市將確保「市內不擴散、市外不輸出，不能給其他城市帶來壓力」。他還呼籲並建議，外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況也不要出武漢。

在同日的新聞發佈會上，武漢宣布，凡是確診的病人，除醫保報銷外，醫療費全由政府兜底；凡是在各發熱門診留觀的病人，門診費也均由政府埋單。根據早前報道，武漢將騰出1,200張床位用以救治患者。

1月20日，武漢成立新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，周先旺任組長，會議指新型冠狀病毒感染的肺炎已納入乙類傳染病、採取甲類管理。

1月20日，習近平表示，武漢的肺炎疫情必須引起高度重視，全力做好防控工作，要採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。李克強亦要求做好防控工作，加快查明病毒源頭和感染、傳播等機理。