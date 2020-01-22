【武漢肺炎】國家衛健委：多部門聯動應對　加強國際合作

武漢新型冠狀病毒疫情持續，為了進一步加大疫情防控工作力度，國家衛健委1月21日發表了聲明作出了指示。

武漢肺炎疫情呈現更大範圍擴散的趨勢，截至21日21時，中國確診新型冠狀病毒肺炎病患共309人。（AP）

國家衛健委2020年1月21日發表聲明，對疫情工作進行了指導。原文如下：

一、將新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施，同時納入國境衛生檢疫傳染病管理。各地、各部門和各級各類醫療衛生機構可以依法採取病人隔離治療、密切接觸者隔離醫學觀察等防控措施。

二、國家衛生健康委牽頭成立應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制，成員單位共32個部門。聯防聯控工作機制下設疫情防控、醫療救治、科研攻關、宣傳、外事、後勤保障、前方工作等工作組，分別由相關部委負責同志任組長，明確職責，分工協作，形成防控疫情的有效合力。

三、強化疫情監測報告工作，從1月20日起在全國範圍內實行新型冠狀病毒感染的肺炎病例日報告和零報告制度，從1月21日起國家衛生健康委每日彙總發佈全國各省份確診病例數據。

四、指導武漢市制訂完善病例診治、應急監測、流行病學調查處置、採樣檢測等技術方案。向武漢派駐國家級醫療專家指導醫療救治工作，對重症病例實行「一人一案」，盡最大努力減少重症和死亡。

五、加大疫情防控科研攻關力度，充分發揮相關科研、專業技術機構和專家作用，儘快查明傳染來源、傳播途徑，密切跟蹤監測病毒毒力、傳播力的變化，做好應對疫情變化的技術準備，適時啟動特效抗病毒藥物和疫苗研發工作。

六、進一步強化國際交流合作，繼續主動加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的疫情信息溝通，與世界衛生組織等及時、定期開展專家層面的防治技術細節交流，共同研討完善疫情防控措施。

七、部署全國衛生健康系統加強值班值守，嚴格落實春運期間的防控措施，要求各級衛生健康行政部門和醫療衛生單位調派熟悉工作的人員做好春節期間的值班工作，各級醫院和疾控機構要留足在崗人員。

外交部發言人耿爽在21日例行記者會上也強調，中方將應世衛組織邀請，與其他受疫情影響的國家一道，於22日晚參加《國際衛生條例》突發事件委員會會議。與會各國、世衛組織以及有關專家將在會上分享疫情信息，並對疫情進行科學研判。