【武漢肺炎】武漢「封城」民眾搶購食物　一棵白菜急漲至50元

內地新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，其中確診病例數目最多的武漢市，今日（23日）上午10時起關閉機場及火車站的離境通道，公共交通及長途客運暫停營運，官方亦要求市民無特殊原因不要離開武漢。 消息指，武漢「封城」後，當地超市出現採購潮，食物價格急升，一棵大白菜甚至漲至50元以上（人民幣，下同）。

超市人山人海。（微博）

+ 4 + 3 + 2

網上消息指，官方宣布「封城」後，武漢市內出現搶購潮，超市新鮮食品大幅加價，但仍被搶購一空。

比如在武商超市，一棵大白菜加價至51.5元，一袋約五個蕃茄需52.5元；在家樂福，一袋鮮茶樹菇更要210元。有網民批評商家無良，趁機發「災難財」，呼籲政府控制物價。

另據《德國之聲》報道，有武漢居民表示， 很多居民都加緊採購、囤積食物。 現在大部分民生用品與食品在武漢大多數的市場與賣場都已銷售一空。「今天早上『封城』正式生效後，武漢整個公共運輸系統都停了。 我爸剛下去買菜，也買不到什麼東西了。 」

+ 3 + 2

武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎指揮部則發通告指，關閉離漢通道，是阻止疫情擴散的必要之舉。目前，武漢市大宗商品、食品、醫療防護用品等儲備充分、供應順暢。請廣大市民不用恐慌，不必囤積，以免造成不必要的浪費。