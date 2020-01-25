【武漢肺炎】內地首例醫護疑感染後殉職　湖北醫生年初一不治身亡

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國。內媒《澎湃新聞》今日（25日）報道，湖北省中西醫結合醫院（新華醫院）耳鼻喉科醫生梁武東，疑因感染新型冠狀病毒肺炎，1月18日被轉到金銀潭醫院，於今日早上7時多病逝，終年62歲。

網民「@藍莓醫生」首先在微博爆出有醫生感染新型病毒肺炎後離世。（網上圖片）

獲微博官方認證的醫療大V「@藍莓醫生」今早8時22分率先爆料稱，「湖北省中西醫結合醫院、我們耳鼻咽喉科同行、第一批支援的科主任梁武東因為新型肺炎不幸離世！我眼淚奪眶而出！新的一年，第一天，他應該是第一位犧牲的醫務人員！」

網上流傳的微信聊天截圖顯示，梁武東醫生搶救無效身亡。（網上圖片）

及至早上9時20分，澎湃新聞引述湖北省中西醫結合醫院耳鼻喉科門診一名工作人員的消息，確認梁武東醫生的死訊屬實。報道稱，梁武東在今年1月16日疑似感染新型冠狀病毒肺炎，兩日後轉到金銀潭醫院就診，直至今日早上7時許不幸去世。

消息公布後，大量網民到微博留言區表示哀悼：

「新年第一天看到這個真的好難受，一路走好。」 「無法言語的痛心。」 「太難受了，一線醫護人員一定要保護好自己。」 「向醫生致敬。」

《財新網》報道，北京也有多名醫護人員受感染。（微博）

據報道，湖北省已出現更多院內醫護感染病毒的狀況，且陷入物資不足的危機。湖北多個重點醫院包括湖北省中醫院、華科協和醫院、湖北省兒童醫療中心、武漢大學中南醫院、武漢市中心醫院、武漢市中西醫結合醫院、武漢市第三醫院、武漢大學人民醫院等8家醫院日前已相繼發出公告，向社會各界徵集捐贈醫療防護物資，包括護目鏡、N95口罩、外科口罩、拋棄式醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣、防護眼罩與面罩等物資。

另據《財新網》此前報道，北京數十宗確診病例中，有多人是醫護人員，有人是到武漢出差而受感染，回京後再傳染給同事。報道提到，外界最早得知的北京醫護人員確診病例，患者是北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員王廣發，「據財新記者確認，除王廣發外，北京另有其他醫護人員感染」。

（綜合報道）