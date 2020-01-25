【武漢肺炎】美女吃蝙蝠視頻瘋傳　當事人道歉稱3年前拍旅遊節目

隨着武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情消息不斷從「一線陣地」傳來，被研究認為是眾多危險病毒的自然宿主的蝙蝠，也再次引起網友關注。近日，一段上線時間於2016年6月17日的「美女吃蝙蝠」視頻被網友扒出，女主持也因吃蝙蝠而被網友聲討。

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綜合媒體1月25日消息，這位美女主持微博賬號認證為「知名旅遊博主」，真實姓名為汪夢雲。對於食用蝙蝠一事，她稱自己當時是在帕勞錄製旅遊節目，並不清楚什麼是病毒，也對蝙蝠是宿主一無所知，只考慮到節目需要介紹當地人的生活方式。

同時，她也稱視頻中所食用的蝙蝠是果蝠，為當地人飼養的吃水果類蝙蝠，非野生。

最後，她表示為自己曾經的無知道歉，並稱從現在做起，從自己做起，以身作則此生拒絕吃野生動物。

視頻顯示，在一家餐館內，兩名出鏡女主持人面前均擺放一碗蝙蝠湯。一名女主持人從湯中將黑色的蝙蝠撈出，舉在手中，對着鏡頭向觀眾介紹該蝙蝠的種類與外表；隨後，兩名女主持人各自將碗中的蝙蝠從中撕開，並親口品嚐，然後歎道「這肉很緊，但很香」。

該視頻出自一檔名為《環球夢遊記》的旅行節目，由知名旅遊博主汪夢雲主持，拍攝地點為帕勞。

而據公開資料顯示，《環球夢遊記》的創始人和製片人均為汪夢雲本人，目前已出品過300多期旅遊視頻，全網總點擊量約4.5億，全網粉絲達500萬。

值得一提的是，畢業於杭州師範大學播音主持與藝術專業的汪夢雲曾是浙江電視台錢江頻道的主持人，2015年辭職後，先後創立了杭州追牧文化傳播有限公司和杭州寰旅科技有限公司。

1月24日下午，杭州追牧文化傳播有限公司一工作人員表示，關於此事汪夢雲此前在微博已做過解釋，晚些時候公司及團隊也會給出一個公開說明，「謝謝大家的關心，我們會盡快回應此事，其他事情目前不便多說。」

女主持人汪夢雲食用蝙蝠的視頻遭到眾多網友的攻擊。但一名該節目的粉絲表示，「視頻是2016年拍的，當時是去帕勞旅遊，有當地人介紹特色食物後才拍的。」她認為作為一檔旅遊節目，把當地的特色文化或特色食物介紹給觀眾是無可厚非的，「2017年蝙蝠才被確定為傳染體，節目組又不可能未卜先知，感覺有點冤枉。」

中國武漢新型冠狀肺炎疫情不斷擴散。據悉，華南海鮮市場是此次武漢新型冠狀病毒肺炎的起源地，該市場雖然名為海鮮市場，卻出售很多野味。此次疫情專家組的專家鍾南山表示，病毒很可能來自野味。

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此外，中國科學院武漢病毒研究所石正麗團隊1月23日發表文章指出，武漢新型冠狀病毒nCoV-2019的序列與一種蝙蝠中的冠狀病毒序列一致性高達96%。然而，早在二十年前，科學家就已調查發現蝙蝠是多種病毒的天然宿主，攜帶多種多樣的病毒基因庫。「好比SARS冠狀病毒，它的天然宿主是在蝙蝠當中。但實際上它是通過果子狸、獾等小型哺乳動物，被帶到了野生動物市場，進而感染到從業人員以及吃野味嚐鮮的人們。」

香港大學公共衛生學院副教授朱華晨提醒，野生動物或家禽、家畜等活體動物，與其他動物的交互史並不清晰，接觸它們有可能令人感染罕見的病原體，暗藏危險。