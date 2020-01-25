【武漢肺炎】抗疫人手物資短缺　解放軍450人醫療隊抵武漢支援

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，面對醫療資源和人員短缺，國家衛健委組建6隊共1230人的醫療救治隊赴武漢救援。解放軍則從海、陸、空三間軍醫大學各抽調150人組建醫療隊，支援應對疫情。 此外，工信部表示，截至周六（25日）中午，中央醫藥儲備共調用了1.4萬件防護服、11萬對醫用手套，並通過協調緊急採購，為武漢提供各類口罩貨源300萬個、防護服貨源10萬件、護目鏡2180副。 交通運輸部亦發出通知，對疫情防治應急物資及醫患等人員運輸的車輛跨省通行高速公路實行免收通行費政策，並保障優先通行。

陸軍軍醫大學醫療隊連前往武漢支援。圖為1月24日晚，醫療隊成員在集結。（新華社）

國家衛健委周六發布消息稱，會派出重症醫學專家加強對患者救治的臨床指導，並組建6隊共1230人的醫療救治隊援援武漢，同時召集6隊後備梯隊隨時待命。

另經中央軍委批准，解放軍三支醫療隊450人分別從上海、重慶、西安三地乘坐軍用飛機出發，於周五（24日）深夜11時44分全部抵達武漢機場，投入到武漢地區指定接診新型冠狀病毒感染的肺炎病例較多的地方醫院開展救治工作。

據悉，醫療隊分別由陸軍、海軍、空軍軍醫大學抽組，每隊150人，分指揮組、普通患者治療分隊和危重症患者救治分隊，配備呼吸科、感染性疾病科、醫院感染控制科、重症監護室等醫學專家，其中不少人有過小湯山抗擊沙士、援助非洲抗擊伊波拉病毒的經歷。

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工信部：竭力保障湖北防控物資需求

此前有醫護曝光醫院內的隔離衣和口罩等防護物資已經處於「彈盡糧絕」的危急狀態，湖北多間醫院亦發公告求援，希望外界盡快捐贈防護物資。

工信部表示，會竭盡全力保障湖北尤其是武漢防控物資需求，自周四（23日）接到需求清單後，已立即通過中央醫藥儲備向武漢緊急調配各類應急救援物資。截至周五日中午，中央醫藥儲備共調用了1.4萬件防護服、11萬對醫用手套；通過協調緊急採購，為武漢提供各類口罩貨源300萬個、防護服貨源10萬件、護目鏡2180副。

另據工信部部長苗圩在周四透露，中國口罩最大產能是每天2000多萬隻。目前很多企業停止休假，在加班加點生產，已有30多間企業復產，產量達到一天800萬隻以上，對保障市場供應有信心。

此外，工信部同日還主持召開內地電商平台疫情防控物資供需對接座談會，要求推動供需對接。翌日（24日），電商企業京東宣布向武漢市分批捐贈100萬隻醫用口罩及6萬件醫療物資，以緩解當地醫療物資短缺的局面。其中包括緊急從全國各地調貨分批支援武漢的100萬隻醫用口罩，以及從武漢本地倉庫就近捐出6萬件藥品和醫療物資，並在周六開通全國各地支援武漢救援物資的特別通道。

武漢市民在一間藥店排隊購買口罩等防護用品。 （中新社）

海外華人募捐眾籌醫用物資運往武漢

在美國，有華人自發組成的公益小組，組織募捐和採購籌得的醫用物資，經航空或火車等方式運往武漢。內地網上的募捐貼文指，第一批1萬隻口罩已經到達武漢5個醫院的一線醫護人員手上，第二批8萬口罩已經到達湖北省衛健委應急辦，將統一調配發放予前線醫護人員。接下來還將有9萬口罩和部分防護服到貨，即將送到他們登記名單中的一線醫護人員或者各大醫院物資協調負責人處。第三批累計6萬口罩和累積1.5萬件防護服也將到達武漢。

武漢醫護搶救感染新型冠狀病毒肺炎的重症患者。（中新社）

武漢徵用24間醫院收治發燒患者

為確保新冠肺炎疑似病例、確診病例得到及時收治救治，武漢市在早期兩間定點醫院和61間發熱門診的基礎上，第一批、第二批、第三批分別徵用7間、3間、14間綜合醫院，參照感染性疾病防治機構的基本要求，臨時改造成為發燒病人收治醫院。

據悉，目前收治疑似和確診病例的床位達4000多張，另6000多張床位將於本月底前提供使用。根據疫情發展情況，及時徵用第四批醫院。

（綜合報道）