【武漢肺炎】內地下令嚴查防疫用品抬價　武漢明起市區禁行機動車

武漢肺炎疫情致使防疫用品出現緊缺，中國政府今天（25日）通報，要求加強口罩、消毒殺菌用品、抗病毒藥品及相關醫療器械等防疫用品市場價格監管，維護防疫用品市場價格秩序。

2020年1月22日，中國河北省邯鄲市，工人們在一家工廠裏製作防護口罩。（路透社）

中國國家市場監督管理總局發佈公告，指新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，中國市場監管部門加強價格監督檢查和指導，廣大經營者誠信經營，防疫用品市場價格秩序總體平穩。

不過，少數經營者借防疫用品需求激增之機，哄抬口罩等相關商品價格，嚴重違背商業道德，嚴重違反法律法規。

公告稱，凡捏造、散佈漲價信息，大量囤積市場供應緊張的防疫用品，大幅度提高銷售價格，串通漲價，以及其他違反價格法律法規的行為，各級市場監管部門要從嚴從重從快查處，典型案例及時公開曝光。

公告強調，經營者要切實履行社會責任，嚴格經營，合法合理行使自主定價權，嚴格執行政府制定的價格干預措施和緊急措施，做到明碼標價、誠信經營。

1月25日，農曆大年初一，武漢三環內（含三環）過江橋樑通行實施體溫檢測管控。（中新社）

武漢26日起市區禁行機動車

繼「封城」——全市公交、地鐵、輪渡、長途客運停營，機場與火車站離漢通道關閉之後，武漢市宣布對中心城區採取交通禁行管理，以控制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情擴散。

武漢市新型肺炎防控指揮部1月25日發佈通告稱，自2020年1月26日0時始，除經許可的保供運輸車、免費交通車、公務用車外，中心城區區域實行機動車禁行管理。市民確有通行需求的，按指揮部第8號通告執行，各社區配備足夠車輛保障需求。