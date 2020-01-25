【武漢肺炎】廣州黃埔區城管局副局長確診　發病期間曾到花市視察

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，其中廣州市黃埔區城管局一名副局長一家三口先後確診患病，目前已被隔離。 值得注意是，該名副局長在發病期間，曾在黃埔體育中心視察黃埔區花市。

據《新京報》報道，一份落款為黃埔區城管局的通報指出，黃埔區城管局副局長尹維新的岳母1月19日下午（有消息稱從武漢）抵達廣州，兩天後發現有疑似受新型冠狀病毒感染的症狀，當晚就送到南方醫院隔離排查。尹維新岳母在1月22日被確診感染病毒，其後尹維新一家三口亦在1月24日被確診，目前在廣州市第八醫院隔離觀察。

網上流傳尹維新視察黃埔區花市時的情況。（頭條新聞）

通報有提到尹維新在發病期間的動向，指其在1月20日曾到黃埔體育中心的花市，安排檢查城管執法工作，中午在一間餐廳吃飯，下午就出席廣州風俗「波羅誕」的籌備會議。此外，尹維新在1月21日上午去中新廣州知識城，參加一間藥廠生產基地封頂儀式，中午在黃埔區行政中心吃飯，下午在會議中心黃埔廳參加視像會議，但未有參加市局會議和接待市局工作人員。

通報指出，在上述兩天曾與尹維新有近距離接觸的人，要盡快通報相關情況。與此同時，黃埔區城管局將安排對黃埔區城管局辦公場所，以及相關涉及公共場所進行消毒殺菌，同時對黃埔區城管局類似探親，來訪人員情況進行摸查。

（新京報）