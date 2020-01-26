【武漢肺炎】自稱一線醫生舉報武漢衛健委：隱瞞疫情危害防疫

﻿新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，一名自稱武漢市某三級甲等醫院（內地醫院「三級六等」中最高等級醫院）一線醫師在「領導留言板」網站向國家衛健委主任馬曉偉舉報，指武漢市衛健委在疫情發生後一段時間，要求醫生隱瞞疫情，造成患者、民眾和醫護人員防疫意識缺失，不少醫護「因為毫不知情，倒在了第一線」，懇請國家衛健委調查。

這封舉報信稱，從1月12日開始出現大量肺部感染病人，與以往肺部感染影像學表現不同、臨床症狀不同，且逐日增多，絕大多數經治療後不好轉且進一步進展，「我們高度懷疑病毒性肺炎，深感憂心。」

自稱武漢一線醫生舉報武漢衛健委隱瞞疫情。（「領導留言板」網站）

信中指出，然而，武漢市衛健委官方通報仍然一片祥和，從1月12日至16日都是無新增新型冠狀病毒感染的病例，「我們深知不是這樣的！外面就診的發熱病人愈來愈多！做胸部CT檢查的病例愈來愈多、且肺內呈磨玻璃樣改變的病人愈來愈多！上級領導開完會回來以後告訴我們不許在影像報告書寫中出現病毒性肺炎的字眼！」

這名醫生又指，這些病人沒有得到有效隔離和治療措施，這些人群有着龐大的基數、仍然在武漢市內到處遊走，「我們日常工作愈來愈膽顫心驚！」更讓人後怕的是，由於武漢市官方輿論的引導，「我們去告訴患者、老百姓要戴口罩、不要去人多的地方了，他們不以為然，覺得官方通報沒甚麼事、是我們誇大其詞。」甚至有些不知情的醫務人員，包括外科醫生，也不相信、不願意做基礎防護。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山此前透露，其中一個病例是1名病人感染14名醫護人員。（央視截圖）

舉報信最後稱，「我們有無數的醫務工作者，因為毫不知情，倒在了戰場的第一線！因為武漢市衛健委及相關領導的隱瞞，做出了不必要的犧牲！懇請調查！」

事實上，自武漢肺炎疫情傳出以來，民間有不少對當地是否瞞報疫情的憂慮，早在1月17日，倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心已發表報告指，截至1月12日，武漢市估計「合共有1723病例」。不過當時官方公布的確診病例為45宗，但在國家主席習近平於20日就防疫事宜作批示之後，病例忽然「大爆發」。

中央政法委21日發文稱，唯有訊息公開，才能最大程度地挽救生命，「誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人」，而國務院辦公廳24日也發出公告稱，對涉及緩報、瞞報、漏報疫情，落實防控措施不力，導致疫情擴散等嚴重後果的重要問題線索，國務院辦公廳督查室將直接派員進行督查。經查證屬實的，將依法依規嚴肅處理。

公開資料顯示，「領導留言板」網站是官媒人民網旗下的網上幹部群眾互動平台，供群眾向各級領導幹部表達訴求、反映問題、提出意見建議，由領導幹部或機關辦理、回覆。

（綜合報道）