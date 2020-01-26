【武漢肺炎】國家衛健委：病毒潛伏期最短1天　傳染性有增強趨勢

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。內地30個省、市、自治區已啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 今日（26日）下午3時，國務院新聞辦舉行新聞發布會，介紹新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。 國新辦新聞發布會上公布，明天起，國家衛健委將每日（27日）早上舉行新聞發布會通報疫情。

馬曉偉表示，從基因測序看，新型冠狀病毒和SARS、MESR是不同的新型毒種。新型冠狀病毒在潛伏期具有傳染性，這同非典有很大的不同。疫情預計還會持續一段時間。

他指出，從傳播特點上來看，病人早期體溫不高，或正常，輕症病例較多，病毒的傳染性有增強趨勢，行走的傳染源大大增加了防控難度。新型冠狀病毒的認識還十分有限，傳染源還沒有找到傳播致病的機理以及變異的風險還不清楚。換句話說，一種新發的傳染病，病毒發生變化在一段時期內還會有一些新的情況出現，病毒在不同年齡人群的危害程度也還在變化。

他表示，根據非典時期的經驗，從發現到爆發流行經過三到四個月的時間，初期的有些輕症病人從觀察情況來看，潛伏期大約在10天左右，最短的潛伏期為一天發病，最長的潛伏期是14天，潛伏期具有傳染性，這同非典有很大的不同。

他說，從疫情發展的速度來看，疫情還要持續一段時間，在今後的一段時間內有一些病例增長是一個可能出現的現象。隨著武漢地區採取人員管控措施，全國各地提出了關於突發衛生實踐一級相應的舉措，防控工作力度會進一步加強，在一段時間內防控的措施陸續產生作用發揮效果，疫情的流行強度將會下降。

交通運輸部副部長劉小明。（01直播截圖）

被問及中國多個城市已經開始實施公共交通以及城際交通等方面的限制措施，這樣的限制措施是否會推廣到全國時，衛健委副主任李斌表示，現在採取的措施是根據疫情形勢的需要，不斷進行調整，而且這些調整都是依法依規進行的，基於實際抗擊傳染病過程中所積累的經驗採取的措施。專家估計，疫情擴散的勢頭有望得到遏制，流行的強度也會減弱，流行的高峰也將會延遲，為下一階段更有效的防控爭取時間。

交通運輸部副部長劉小明則說，交通工具是可能傳播病毒的途徑，所以一些城市對交通運輸方式有所限制是必要的，可以有效通過這種方式阻斷病毒傳播通道。

他強調，部分城市採取了一些措施，並不影響整個城市的運行，老百姓合理的出行是能夠保障的，重點物資的運輸是能夠保障的，老百姓生活物資也是優先保障的。

工業和信息化部副部長王江平。（01直播截圖）

王江平表示，採取了幾項措施強化物資保障工作。一是全國工信系統總動員，各機關、各生產企業克服各種困難，千方百計地複工復產。二是建立了重點防控物資生產企業的調度製度。三是積極推動建立國家防控物資的臨時儲備製度，保證防控物資的採購儲備。四是引導電商平台控價、控流、合理投放，建立電商的供需機制。五是千方百計保證武漢防控物資的需求。

他指，湖北省提供的需求清單，大致是每天10萬件醫用防護服，一個月是300萬件。但是，符合中國標準的產能許可的只有40家企業，分佈在14個省，總的生產能力每天只有3萬套，供求矛盾非常突出。另外，中國確實也有一部分出口的生產能力，大約是每天5萬套的生產能力，但是沒有中國標準的許可，轉換到國內銷售還需要一點時間。

國家衛生健康委員會副主任李斌。（01直播截圖）

中央政治局常委會就疫情防控作出多項重要的部署。馬曉偉表示，切實把中央關於疫情防控的各項措施落到實處是控制疫情蔓延、取得防控攻堅戰勝利的關鍵。一是要充分發揮制度優勢，機制優勢，黨中央決定成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常委會領導下開展工作。同時，向湖北疫情嚴重的地區派出指導組。還有許多部門組成的聯防聯控機制，這種領導體制有利於全國統籌、軍地統籌，調動全國各方面醫療資源和物資。

二是要進一步落實屬地責任，特別是強化地方各級黨委政府的責任。三是加強對各地防控工作的指導。衛生健康委已對全國各省份防控工作進行了第一輪全覆蓋的督導，督查各項防控措施的落實。

交通運輸部副部長劉小明補充道，該部及時開展防控部署。啟動防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的二級應急響應，建立了交通運輸部的聯防聯控機制，連夜進行了部署，因地制宜地對汽車、船舶等交通工具和車站、碼頭、高速公路服務區這些場所進行通風、消毒和旅客體溫的檢測等相關措施。

國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉。（01直播截圖）

馬曉偉表示，主要做了幾方面的工作，一是開展疾病溯源和技術指導，組織專家在較短的時間內查明病原，組織研究開發了診斷試劑盒；二是指導湖北省武漢市落實各項防控措施，設立前方工作組，督促地方迅速關閉相關市場，嚴格加強對野生動物養殖、販賣、交易、餐飲的管理，打擊違法交易。暫停關閉機場、火車站等離漢通道，內防擴散、外防輸出。協調安排中央醫藥儲備向武漢緊急調用物資，調運防護服、口罩、手套、防護鏡等醫用物資。

三是加強全國面上的疫情防控工作，目前全國有30個省啟動了突發公共衛生事件的一級響應今明兩天將再派出12支1600多人的隊伍，疫情防控急需的物資有關部門正在加緊協調，確保及時足額到位；四是全力以赴救治患者，及時修訂了診療方案，向社會公佈全國縣級以上定點醫院、發熱門診的名單，注重中西醫結合，對重症病例實行「一人一案」，最大限度減少死亡病例。落實患者救治費用補助政策，確保任何一個人不因費用問題影響救治；五是加緊開展科研攻關。成立國家科研攻關專家組，啟動實施應急項目；六是做好宣傳解讀。每天上午八點前，由國家衛生健康委統一發布前一天的疫情數據；七是深化交流合作。向世界衛生組織及時通報疫情情況以及分享技術信息，分享部分毒株的全基因組序列。

他表示，接下來將在中央應對疫情工作領導小組領導下，把疫情防控作為頭等大事，分類指導、精準施策、依法科學防治。一是要緊緊盯住武漢，督促湖北省和武漢市依法採取最嚴格的防控措施；二是緊盯全國。全面動員，全面部署，全面加強，做好社區防控，嚴格管理15日內從武漢流入各省份人員；三是全力加強病例救治。

馬曉偉強調，將全力以赴做好防控工作，充分發揮中國特色社會主義的製度優勢，運用我們多年積累的防控重大公共衛生事件的經驗，充分依靠廣大醫務工作者和人民群眾打一場疫情防控的人民戰爭，「我們有信心，有決心，也有能力取得疫情防控的勝利。」

國務院新聞辦舉行新聞發布會。（01直播截圖）

國務院新聞辦新聞發布會請來國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉，副主任李斌，工業和信息化部副部長王江平，交通運輸部副部長劉小明，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作有關情況，並回答記者問。

馬曉偉表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來，黨中央、國務院高度重視，總書記習近平非常關心疫情的發展和患者的救治情況，多次作出重要指示和批示。總理李克強部署按照「乙類傳染病、甲類管理」依法開展疫情防控工作。副總理孫春蘭多次研究疫情，並前往武漢查看情況，部署工作。國家衛生健康委會同聯防聯控機制的成員單位，在黨中央、國務院的堅強領導下，迅速行動，協調聯動，按照屬地管理的原則，落實各項防控措施。