【武漢肺炎】汕頭「封城」：27日凌晨起禁止車輛船隻人員進入

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地確診人數已逾1965人，當中56人死亡。湖北的大部分地級市都已「封城」，內地30個省、市、自治區啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 廣東省汕頭市宣布，周一（27日）午夜禁止車、船、人進入該市。市內公共交通亦會於今日（26日）下午2時起停運，並會在汕頭、潮陽火車站嚴格檢疫，以切斷病毒傳播。汕頭亦因此成為廣東省首個「封城」的城市。

自1月27日0時起，對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。（資料圖片）

今日（26日）上午，汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發布《汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部關於實施交通管制的通告》。

《通告》宣布四項交通管制措施，包括：

一. 1月26日下午2時起，汕頭全市營運客車、城市公交、出租車（巡遊、網約）、順風車、輪渡暫停營運。 二. 1月27日0時起，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市，經允許的應急、特種和物資保障需要的除外。途經汕頭市轄區的高速公路主線可正常通行。 三. 自1月27日0時起，汕頭市域各區縣間通道關閉（金平龍湖之間除外）。期間，應急、特種和經允許的可以通行。 四. 自1月27日0時起，對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。恢復時間另行通告。懇請廣大市民、旅客理解支持！

通告稱，相關措施是根據全省啟動突發公共衛生事件一級響應的要求，為全力做好新型冠狀病毒的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康。