【武漢肺炎】火神山醫院火速施工　2月2日移交軍方

在新型冠狀病毒肺炎重災區湖北武漢，當局日前決定參照2003年沙士期間北京「小湯山」模式，於六天內建成一間專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的板房形式醫院「武漢火神山醫院」。武漢當局其後決定在半個月之內再建一間「武漢雷神山醫院」。 內媒報道指，火神山醫院將於2月2日整體移交軍方，雷神山醫院2月5日可投入使用。

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內媒《長江日報》報道指，26日（周日），武漢市委常委會透露，當前，位於蔡甸區火神山醫院建設正加緊進行，預計床位700-1000張。目前已完成建築總平面、6個護理單元的基礎圖以及水電總圖，並已提供施工單位現場施工，預計2月2日可整體移交軍方管理。位於江夏區的雷神山醫院正在加快建設，有望新增床位1300張，目前施工隊已進場，2月5日可投入使用。

據早前報道，武漢市1月23日宣布建設火神山醫院。火神山醫院建築面積2.5萬平方米，由中建三局牽頭，武漢建工、武漢市政、漢陽市政等3家企業共同參與建設。就施工進展而言，1月25日，火神山醫院項目場地整平工作基本完成，已完成大部分碎石鋪築。現場仍在清淤填平，並硬化路面以達到施工條件。院區所需彩板房已採購完畢，等現場鋪築完成後開展搭建。IT設備、空調、淨化器等已有社會企業進行對接捐贈。

陸軍軍醫大學醫療隊連前往武漢支援。圖為1月24日晚，醫療隊成員在集結。（新華社）

此外，國務院新聞辦26日下午再次就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作召開發布會。國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉在發布會上介紹稱，前一階段，國家衛健委統籌調度全國醫療資源，已經向湖北派出7支900多人的醫療救治隊馳援武漢，後續輪換隊伍已經完成出發準備。軍隊方面派出了450人的醫療隊伍，已經就位。同時有8支1000多人，後備梯隊隨時待命。25日和26日，還將派出12支1600多人的隊伍，疫情防控急需的物資有關部門正在加緊協調，確保及時足額到位。

（綜合報道）