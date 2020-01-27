【武漢肺炎】消息：武漢領導王獻良不治　成首名受感染去世官員

中國媒體財新網援引多個信源的說法稱，武漢市民族宗教事務委員會正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎，於北京時間1月26日去世，而他是中國第一名因感染該病毒去世的官員。

從1月23日起，武漢進入「封城」狀態。（美聯社）

中國媒體財新網北京時間1月26日消息，據多個信源提供的消息顯示，武漢市民族宗教事務委員會（以下簡稱「武漢民宗委」）原主任、正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎去世，這意味着他是中國第一位因感染該病毒去世的官員。

報道稱，武漢民宗委原主任王獻良，去世時間為2020年1月26日晚上6時，去世地點為武漢市中心醫院北區，他於2012年被任命為武漢市民宗委主任，在2017年4月後，他開始以武漢市民宗委正局級領導身份見報。

此外，湖北省商務廳副廳長黃謀宏不久前，也曾被確認感染新型冠狀病毒肺炎。

據了解，武漢市長周先旺26日晚在湖北省新聞發佈會，證實截至目前已有500多萬人離開武漢，並且未來武漢可能會新增1,000宗確診個案。

對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在社交媒體微博上表示，500多萬人離開武漢的消息，清楚顯示中國當前防控形勢的嚴重性，而武漢市沒有採取必要的緊急措施，以阻止這麼多人前往全國各地。不過，他相信離開武漢的人決非都是為了躲避疫情而故意離開，因此他呼籲社會應理性面對問題，外流的武漢市民，應主動通報相關機構，並實行自我隔離。