【武漢肺炎】鄭州版「小湯山」醫院開建　工作人員稱10天內建成

在新型冠狀病毒肺炎重災區湖北武漢，當局日前決定參照2003年沙士期間北京「小湯山」模式，於六天內建成一間專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的板房形式醫院「武漢火神山醫院」。武漢當局其後決定在半個月之內再建一間「武漢雷神山醫院」。 內媒今日（27日）報道，河南鄭州版「小湯山」醫院也正式開建。

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河南廣播電視台報道指，鄭州市將在原鄭州市第一人民醫院港區醫院老院區的基礎上進行改造，建設河南版「小湯山」醫院。該台記者來到了鄭州航空港區華夏大道與港屏路交叉口附近的鄭州市第一人民醫院港區醫院，現場看到近50輛工程車已經準備就緒，十餘台工程車正在緊張作業，院內不停的有渣土車進出。

報道續指，現場一名身穿「中建七局」工作服的工作人員稱，「這裏就是河南的『小湯山醫院』，昨天（1月26日）已經動工了，要求工期不超過10天。」

關於河南鄭州版「小湯山」醫院開建的消息，內媒《河南商報》向鄭州市總工會求證核實，對方表示該消息屬實。承建單位中建七局相關工作人員也向《河南商報》表示，他們今天會陸續發布建設進度。

今日，鄭州航空港經濟綜合實驗區官方微信發布稱，1月26日，省委常委、市委書記徐立毅到航空港實驗區調研疫情防控工作。徐立毅首先來到原鄭州市第一人民醫院港區醫院，實地察看醫院改造情況。徐立毅指出，要立足自身加快後備定點救治醫院建設，嚴格按照傳染病醫院標準，加快改造施工，做好設備配備和醫務人員調配，盡快具備集中隔離治療條件，做好各項集中救治準備。

河南昨新增確診病例45例

河南省衛生健康委表示，昨日（26日）河南新增新型冠狀病毒肺炎確診病例45例，其中鄭州市9例。截至昨日24時，河南新型冠狀病毒肺炎確診病例共128例，重症病例17例，死亡1例；確診病例中，鄭州市有29例。

此外，據早前報道，武漢的火神山醫院將於2月2日整體移交軍方，雷神山醫院2月5日可投入使用。

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（綜合報道）