【武漢肺炎】疫情蔓延各地支援　武漢紅十字會遭疑暗箱操作闢謠

武漢肺炎疫情持續，全國各地紛紛宣布進入「戰時狀態」。針對疫情相關謠言，官方持續發佈信息予以澄清。

武漢肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，官方如何進行有效防疫成為外界關注焦點。（AP）

1月27日凌晨，武漢紅十字會通過官方微博@博愛江城發表聲明，表示所有工作流程中均不存在任何收費現象。

26日，多張聊天截圖在網絡上流傳，聲稱「武漢市紅十字會向上海醫療隊收取6%至8%捐贈服務費，否則拒收防護服等醫療物資」，以及「武漢紅十字會切斷了所有民間自主途徑，將所有物資統一調配」。對此，許多網友要求武漢紅十字會做出公開解釋。

武漢紅十字會在聲明中表示，不僅不存在收費現象，而且他們只負責接收捐贈物資，具體的發放和分配均由武漢市衛健委統一調撥安排。

1月25日淩晨1時25分，大年初一，來自上海市28家市級醫院和5個區近30家醫院的136名醫護人員，乘坐東航包機抵達武漢，支援湖北抗擊新型肺炎。圖為醫護人員在虹橋機場合影留念。（中心社）

以下為武漢紅十字會聲明全文：近來有網上謠傳「武漢市紅十字會向上海醫療隊收取6%至8%捐贈服務費」並由此引發網友們的熱議。對於此，武漢市紅十字會鄭重對公眾申明：

1、我們核查了相關數據，自疫情發生後，武漢市紅十字會從未收到過所謂的「上海醫療隊」捐贈的「300套防護服」，紅十字會接收的各類醫療物資都是配發給醫護人員及病患者，「醫療隊反捐物資給紅十字會」此說法很難成立。

2、按照職責分工，武漢市紅十字會負責接收捐贈物資，具體的發放和分配，均由市衛健委統一根據各個醫院的實際需求調撥安排，來運送的車輛由各個醫院自行安排，市紅十字會的轉運車輛也是通過與武漢市交通委員會協調後，免費運送。武漢市紅十字會至今為止的所有工作流程中，均不存在任何收費現象。

據《北京青年報》旗下的微信公眾號長安街知事報道稱，疫情發生以來，武漢紅十字會收到了大量社會捐贈款物，並分3期公布了相關清單。

武漢紅十字會表示，凡向武漢市紅十字會捐贈急需物資的運輸車輛均可進入武漢市，離漢時可由武漢市紅十字會簽發專用離城通行證，物流倉庫及武漢市紅十字會均可簽發該通行證，運輸車輛可就近選擇辦理地點。