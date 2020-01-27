【武漢肺炎】防護品是否短缺？　武漢市長與湖北省長回應不一惹議

截至1月27日19時，內地已有2840例新型肺炎患者確診，有5794人疑似感染，其中，死亡81例，治癒55例。 就當前新型肺炎疫情，湖北官方接連舉行發佈會，對相關事情進行實時通報。但是在口罩和防護服是否短缺的問題上，湖北省長和武漢市長說法不一，引發輿論關注。

1月26日晚，湖北省舉行新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會。湖北省省長王曉東、武漢市市長周先旺出席，回應社會關切。圖為武漢市市長周先旺。 （中新社）

1月26日晚新型冠狀病毒重災區湖北省政府召開有關疫情防控新聞發佈會。在發佈會上，武漢市長周先旺稱：「（湖北）仙桃市的防護服和醫用口罩生產具有一定的優勢，年生產各類口罩108億隻，其中民用8.8億隻，醫用9.7億隻。」

之後他收到一張紙條，改口說「剛才的口罩生產規模有點出入，口誤，不是108億隻，是18億隻。」 再接著又有人再遞紙條，周先旺又作第二次更正：「我們省口罩的年生產能力是108萬隻，不是億是萬，單位錯了。」

而省長和市長的口徑則南轅北轍。省長王曉東說「醫用防護服、口罩等防護物資仍然特別緊缺」，市長周先旺則說，武漢防護服緊缺問題「已得到全面緩解。」

1月26日晚，湖北省舉行新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會。湖北省省長王曉東、武漢市市長周先旺出席，回應社會關切。（中新社）

發佈會上官員們極不專業的表現讓公眾不滿，引發眾多內地網友發帖批評。

對此武漢市長周先旺1月27日回應稱，「省長是全省的省長，他想的是全省的事，我是武漢市的市長，我想的是武漢市的事。武漢市在國家動員的大背景之下，已經得到了緩解，但是這個裏面還有一些結構上的不足。比如說我們進入隔離區的、進入醫院混區的隔離服還是緊張的，但是總量上已經極大緩解了。比如國家從山東日照緊急給我們調了35萬件，但是它就進不了混區，其他的範圍可以用，是足夠的，但是混區還是緊張。」

針對武漢封城舉動，周先旺表示，「我覺得武漢人非常棒，武漢人識大局，封閉一座城為全國人民的健康和全國人民的生命安全奉獻。」「這是一種大愛、大義、大氣。」

此外周先旺在1月27日接受央視採訪時表示，只要是有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。

抗擊新型肺炎疫情，武漢官方相關動態備受外界矚目。（AP）

面對疫情迅速蔓延的形勢，1月25日，中共中央政治局常委會召開會議，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。中共中央總書記習近平強調，「各級黨委和政府必須按照黨中央決策部署，全面動員，全面部署，全面加強工作，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控工作作為當前最重要的工作來抓。只要堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們就一定能打贏疫情防控阻擊戰。」

李克強來到武漢考察指導疫情防控工作。（中國政府網）

1月27日，受習近平委託，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強來到武漢，考察指導疫情防控工作。他要求優先保障醫療資源，與時間賽跑確保患者應收盡收；提出確保市場物資供應充足，物價穩定。