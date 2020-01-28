【武漢肺炎】見證武漢封城最後列車　乘客：我現在不走，就走不了

中國湖北省武漢市2020年1月23日肺炎封城，根據湖北省政府北京時間1月26日的發佈會消息，有500萬人已離開。一段網絡視頻，拍到早晨當太陽升起，武漢街道上滿是趕往火車站的人，而火車站的候車大廳內，有成千上萬的旅客。

有人靜靜坐着，有人吃東西、聊天，有人聽說封城，急忙趕來。

31歲的倉庫經理龔湘，坐在56歲父親的旁邊，對《華爾街日報》記者李珊說：「我現在要不走，就走不了。」她擔心父親的健康會出問題。

龔湘腳下放着幾小時前打包的布制行李袋，凌晨3時得知離漢通道將關閉的消息後，她立刻訂了上午9時去中國河北省邯鄲市的火車票，因為那裏有親戚。

有人來晚了。20歲的鄧倩玲坐在售票廳窗台，手挽着紙質購物袋，裏面裝着早上塞進去的衣服。她說，朋友早上7時叫醒自己，得知要封鎖武漢後，她匆匆上了地鐵。她想把中午的票換成更早的票，但手機訂票平台顯示，回老家襄陽的票，一張也沒有了。襄陽位於武漢偏西北約290公里處。

鄧倩玲聲音顫抖地安慰自己說：「沒必要擔心，只要沒被感染，就還是走運的。」

上午10時封城。9時左右，人們靜靜走上開往北京的G512火車、擠滿車廂；車站內驚人地安靜。G512是武漢封城前，最後離開的列車之一。

《華爾街日報》引述一位女乘客有些欣慰、慌張地說：「我一走進去，後面的門就關上了。」

2020年1月23日武漢封城前一小時漢口火車站外，武警站崗畫面。(美聯社)

《華爾街日報》和《紐約時報》都說，武漢封城規模史無前例，武漢常住人口達1,100萬，規模之大令人震驚。在《紐約時報》眼裏，武漢比紐約大，在《華爾街日報》眼裏，武漢比洛杉磯大。