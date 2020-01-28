【武漢肺炎】北京累計確診病例80例　首現死亡病例

武漢新型冠狀病毒肺炎仍在不斷蔓延，北京市衛健委最新消息指，北京出現首例死亡病例。

隨着外籍人口逐漸返京，未來北京的防疫壓力將會增大。（AP）

據北京市衛健委消息，截至27日20時，北京市累計確診病例80例，其中出院2例、病情平穩63例、重症12例、危重症2例、死亡1例。

其中，新增8例病例，年齡從16歲到69歲，1例為此前確診病例的密切接觸者；1例死亡病例為50歲男性，1月8日前往武漢，1月15日返京後出現發熱症狀，1月21日到醫院就診，1月22日確診，1月27日病情惡化，因呼吸功能衰竭，經搶救無效死亡。

為防止疫情進一步擴散，北京巿於1月26日起，除政府指定及疫情防控工作需要，暫停進出經營性省際長途客運班次和旅遊包車，但不包括跨市運營的地面公交線路，恢復時間另行通知。

另外，北京還宣布當地大中小學幼兒園延遲開學。北京教委新聞發言人李奕26日還表示，北京市各學校須一校一策，因地制宜合理安排學生學習，要特別重視學生的心理健康工作。

而對於醫療方面的物資儲備，北京市藥監局局長甘靖中27日表示，目前，北京市共儲備醫藥物資455個品種，當前疫情防控急需的醫用防護口罩、醫用外科口罩、防護服、鞋套等產品均在儲備之內，能夠確保當前北京市的醫用物資需求。

此外，為有效防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，北京市政府研究制定了《關於落實「四方責任」進一步加強重點人群、場所和單位新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求正在湖北地區出差、探親訪友的北京市居民，嚴格遵守湖北地區當地政府就疫情防控採取的措施，不得違反規定擅自離開湖北地區。

通知要求，從京外返京和來京人員，尤其是近期到過湖北地區或接觸過湖北地區人員的，要主動配合社區的健康管理，嚴格執行醫學觀察，每日監測體温，不得外出，依法履行防控傳染病的個人責任。