【武漢肺炎】鍾南山：疫情一周內達高峰　春運返程不會大規模傳播

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，各界關注內地農曆新年長假期即將結束，春運返程高峰會否引起新一輪疫情擴散。 官方傳媒《新華社》周二（28日）在官方微博刊出與國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的權威訪談，鍾南山指出整場疫情何時才會達到高峰並回落很難絕對地估計，「不過我想應該在一周或者10天左右達到高峰，不會大規模地增加了。」

《新華社》在官方微博刊出與鍾南山的權威訪談，引述指疫情一星期或10天左右達到高峰。（微博）

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鍾南山表示，科學家正尋找病毒的中間宿主，病毒最早發現在一種蝙蝠身上，但中間宿主尚未明確。對於疫情蔓延的情況，鍾南山認為發熱仍然是人體受感染後的典型症狀，10天至14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去並發病，然後得到及時治療，沒發病也就沒有病，故春運返程高峰不會出現大規模病毒傳播，但排查措施不能因此而停止。鍾南山續指，現時還是要強調民眾不要到處跑，尤其是武漢一帶。應對疫情有兩大重點，分別是及早發現及及早隔離，是最原始，也是最有效的辦法。

至於患者的救治工作，鍾南山表示醫院除了要配備傳染病專家外，還要有重症方面的專家，單單只有前者不足夠，要兩者共同努力才有可能更好地搶救病人。此外，鍾南山亦坦言，到目前為止還沒有一個完全有針對性的藥物，但科研和醫學工作者已想出不少的解決辦法，再加上現在的技術有所提高，死亡率肯定會進一步降低。

（新華社）