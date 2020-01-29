【武漢肺炎】鍾南山闢謠生吃蝙蝠染病　披露內情

《新華社》周二（28日）發佈採訪片段，新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控科研攻關專家組組長、非典（SARS）功臣、中國工程院院士鍾南山專門針對武漢肺炎新型冠狀病毒答疑解惑。

要點如下：

中間貯主（宿主）——「科學家正在尋找新型冠狀病毒中間貯主，2019的新型冠狀病毒，2017年最早發現在一種蝙蝠身上，浙江的一種蝙蝠上，這是同源的。但中間貯主尚未明確。」

「有人說，可能是蝙蝠吃生，但我覺得這種可能很小。還有一種，我認為可能像SARS，但有點區別，新型冠狀病毒有中間貯主，之後傳染給人。」

典型症狀——「發熱仍然是新型冠狀病毒感染的、最主要的典型症狀。」

高峰——「我想應該在一週或者十天左右達到高峰，不會大規模地增加了。」

死亡率——「到目前為止，還沒有一個完全有針對性的藥物，但是科研和醫學工作者已經想了不少的解決辦法，再加上現在生命支持技術有了很大提高，死亡率肯定會再降低的。」

春運返程——「10天到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病。所以不會因為春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停。」

醫院——「除了配備傳染病專家，還要配備重症方面的專家。單純傳染病專家是不行的，有重症醫學專家共同努力，才有可能更好地搶救病人。」

兩點要害——「早發現、早隔離。」

提醒——「請大家目前不要到處亂跑。」「這不僅僅是個人的事，也是全社會的事。」