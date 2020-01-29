【武漢肺炎】工程院院士李蘭娟：最快一個月研製疫苗株

央視28日晚《新聞1+1》欄目中，主持人白岩松連線中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟，針對網友特別關注的問題進行答疑。 李蘭娟在節目中表示，真正拿到疫苗株可能還要一個月，檢查檢測等還要半個月，此外最少還要一個半月審批過程。

白岩松詢問稱，28日6點，在杭州的國家重點實驗室分離出了3株新型冠狀病毒的毒株，它是否意味著我們離擁有疫苗已經很近了？

對此，李蘭娟表示肯定，她說，分離的新型冠狀病毒毒株後，中國有了疫苗的種子株，把疫苗的種子株培養，可以變成疫苗株，而通過疫苗株就可以製備疫苗。

《新聞1+1》欄目中，主持人白岩松和李蘭娟對話。（央視截圖）

李蘭娟指出，製備疫苗要有個過程，疫苗種子株出來後，要對細胞株進行培養，而這個過程要真正拿到疫苗株的話，還要一個月，此後，還要進行一些方面的檢查、檢測，還要半個月。在這之後，還要通過鑒定部門的鑒定，通過有關國家一期、二期的驗證。

她說，從前拿到疫苗株是一個半月，然後還得需要半月審批的過程才能夠出來。

此外，白岩松亦問及，27日一天新增的病例數達到了1771例，超過了最開始40多天的總和，這個數字是否正在靠近峰值？

對此，李蘭娟表示，這樣的增加在預計當中，因為前一段時間病毒從武漢輸出到各個省，通過二代，甚至三代的傳播，此前的感染者都發病，現在達到了發病的高峰期，因此數字增加快是正常的。

此外，李蘭娟亦提及，病毒除了呼吸道傳播以外，還可以通過接觸傳播，病人呼吸道出來的飛沫可能會污染周圍的環境，所以要提倡大家勤洗手，改善衛生習慣。她又表示，並不是所有人都有必要帶手套，只要勤洗手就可以了。