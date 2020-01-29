【武漢肺炎】病例數目超越沙士　專家：大多數是輕症毋須過於恐慌

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，至今確診病例已突破6000宗，並有近萬宗疑似病例，兩項數字已超越2003年的沙士（SARS）疫情。 對此，國家衛健委高級別專家組組員之一的中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光接受官方傳媒訪問時表示，新型冠狀病毒與沙士相比，前者的防控難度較大，甚至潛伏期也有傳染性，但整體上患者的病情較沙士輕，病例數目雖然多，但大多數都是輕症，兩者不同， 毋須過於恐慌。

曾光又形容新型冠狀病毒「狡猾」，不但傳播速度快，而且輕症的症狀與一般感冒症狀差不多，以致兩者難以區分。但沙士疫情期間重症患者較多，並且出現「超過傳播者」，使許多醫護人員受感染，但新型冠狀病毒肺炎則輕症至重症皆有，且目前沒有出現「超級傳播者」。

曾光指新型冠狀病毒肺炎確診病例，輕症至重症皆有，且目前沒有出現「超級傳播者」。（中新社）

對於疫情擴散的問題，曾光指武漢市「封城」後，相關的輸出病例將會逐漸減少，其他地區的確診病例亦會隨之逐漸受控，即使出現其他傳染方式也是可控，「輸出性病例減少甚至沒有了，就是第一個階段的勝利。」曾光強調，每個人出門一定要戴口罩，對自己負責之餘亦是對社會負責，人人都戴口罩就會使疾病傳播率下降，有利遏制疫情。曾光又稱，春暖花開後，氣候變化不利於呼吸道傳染病流行，此時人類就會多了天然幫手去殲滅疫情。至於重災區湖北省武漢市方面，新型冠狀病毒肺炎的最長潛伏期快將過去，受感染的人「該暴露的也會暴露了」，會有利於防治。

曾光續指，今次疫情中，所有人都是容易受感染，故應該把兒童當成容易受感染者加以保護，要做到每天早晨例行檢查身體、敦促戴口罩等。曾光表示，多地出現確診病例增長並不可怕，要鼓勵報告，哪怕是出現其他傳染方式，將發現患者與疫情防控連為一體，疫情就會迅速受控。如果一個家庭、班級、單位等同時有多人發病，這是聚集性疫情，當中如果重症的比例較高，往往容易造成社會恐慌，要重點防治。

（央視新聞）