【武漢肺炎】疾控專家：有疫情出現的場所　應停用中央空調

﻿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，中國疾控中心消毒首席專家、環境所消毒中心主任張流波今天（2日）在國家衛健委記者會上表示，有疫情出現的場所應該停止使用中央空調，並按照相關要求對中央空調系統及整個環境消毒處理，經評價合格後，再判斷中央空調是否可重新啟用。

張流波還提到，中央空調在使用前應該對空調的類別、供風範圍、新風的取風口、冷卻水池和衛生指標有所了解，要結合建築的特點做綜合評估。其次，中央空調有嚴格的設計規範，如果按照規範做，應該是安全的。

張流波表示，有疫情出現的場所，應停用中央空調。（01直播）

他又指，國內絕大部份公共場所採用的中央空調，基本是「風機盤管加新風系統」，其中的風機盤管和家用的分體式空調一樣，只不過後面加了新風，加新風後，房間相對來說是正壓環境，和平常是一樣的。

他續指，在這種情況下，可以通過增加新風量，來減少室內空氣的無序外溢，因為室內是正壓的環境，風往走道裏面跑、往其他地方跑，這是控制不住的。對於這種情況，需要透過增加排風，保證室內空氣有序排放。

此前有報道稱，浙江杭州市副市長陳衛強透露，杭州有企業開會，在席30個人當中有11個人感染了新型冠狀病毒感染肺炎。有民眾擔憂，一些辦公樓採用中央空調設施，一旦有人確認被感染，可能容易造成疫情的擴散。

（綜合報道）