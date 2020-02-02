【武漢肺炎】深圳確診207宗　首現3宗社區傳播　其中一人是外賣員

深圳市疾控中心表示，截至今日（2日）中午12時，新型冠狀病毒感染肺炎累計確診207宗，其中包含3宗本地社區傳播病例，患者近兩周內均未曾離開深圳。

深圳市疾控中心副主任醫師孔東鋒。（深圳大件事）

今日（2日）下午，深圳市疾控中心副主任醫師孔東鋒介紹深圳三宗社區傳播患者的具體情況。 病例1是名年長女性，根據流行病學調查顯示，沒有明確暴露史和接觸史，但其目前不配合流行病學調查，進一步的情況還無法判斷； 病例2是名年輕女性，根據流行病學調查顯示，發病前有外出就餐史，並前往健身房等地； 病例3是名年輕男性，職業是外賣員，根據流行病學調查顯示，沒有明確接觸史，發病之前一直在深圳送外賣。

3宗病例存在多項共同特點，一是在發病前的最長潛伏期內（14日），並未離開過深圳；二是在發病前最長潛伏期內，並未前往疫情高發地區的省份，未接觸過確診病例和疑似病例；三是並未接觸過急性呼吸道感染症狀的病例。

深圳新報告的確診病例數近期正快速增加。（視覺中國）

這3個病例是目前深圳首次檢測到的社區傳播病例，具體情況還在進行進一步的研判分析。孔東鋒提醒，很多傳染病在傳播過程中，都會出現社區傳播的情況，市民外出要更加注意戴好口罩，勤洗手。

孔東鋒表示，需要明確的是，深圳病例構成以輸入性病例為主。疫情的發展，有待進一步監測。「社區傳播提醒了我們在接下來流調，要更為細緻地調查和研判，將密切接觸者登記造冊。」

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確診病例數快速增加

據知，深圳新報告的確診病例數近期正快速增加。深圳衛健委對此通報稱，一個很重要的原因是深圳的檢測能力和效率在快速提高。

深圳市衛健委主任羅樂宣介紹，最近幾天深圳的病原體檢測機構數量已大幅「擴容」，從原來只有深圳市疾控中心和深圳市三醫院2家，迅速擴大到28家。

與此同時，近日廣東省疾控中心已正式將病毒篩查的確診權限下放到深圳市疾控中心。這意味著，深圳在進行確診工作之前，不必再將樣本送到廣州覆核。這一系列措施都使深圳確診的過程更快、效率更高。

深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）是目前負責收治深圳市所有新型冠狀病毒感染確診病例的指定醫院。（網上圖片）

資料顯示，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）是目前負責收治深圳市所有新型冠狀病毒感染確診病例的指定醫院。其位於龍崗區布瀾路29號，是深圳市屬三級甲等傳染病研究型醫院，主要承擔深圳市及周邊地區的傳染病與重大疫情防控。

昨日（1日），深圳市第三人民醫院曾召開記者會，稱在確診患者的糞便中檢測出病毒RNA陽性，意味著新型冠狀病毒感染存在「糞口傳播」可能性。目前深圳市第三人民醫院研究人員正在做進一步分離病毒的研究。

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