【武漢肺炎】內地累計死亡361宗超越沙士　治癒475宗高於死亡數字

新型肺炎疫情仍在持續擴散。2月3日（周一），國家衛健委發布數據顯示，內地在2月2日 （周日）新增確診病例2,829例，新增重症病例186例，新增死亡病例57例，新增治癒出院病例147例，新增疑似病例5,173例。 值得注意的是，內地累計出院人數已經超越累計死亡人數，但內地累計死亡病例也已經超越了2003年爆發的沙士疫情。

2月2日，湖南衡陽首批3例新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者同時治癒出院。 (中新社)

截至2月2日24時，內地累計報告確診病例17,205例，現有重症病例2,296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21,558例。

目前，累計追蹤到密切接觸者189,583人，當日解除醫學觀察10,055人，共有152,700人正在接受醫學觀察。

另外，累計收到港澳台地區通報確診病例33例：香港15例，澳門8例，台灣10例。

分省而言，在2月2日全天，湖北省仍是疫情重災區，新增病例2,103例，新增死亡56例，新增出院80例，目前累計病例11,177例。其中，武漢市新增1,033例，新增死亡41例，新增出院53例。

值得注意的是，2003年爆發的沙士，首宗報告病例患者是於2002年12月15日在廣東省河源市發現，截止到2003年5月18日，逾5個月累計確診病例達4698宗。據官方統計，疫情在內地共造成349人死亡。