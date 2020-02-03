【武漢肺炎】國家發改委：疫情不會改變中國經濟長期向好的基本面

﻿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地31個省、市、自治區已全部啟動重大突發公共衛生事件一級響應，全球多地也有確診個案，世界衛生組織（WHO）1月30日宣布，疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。 國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控機制今日（3日）上午10時舉行新聞發布會，介紹疫情防控重點醫療物資和生活物資保障情況。

經濟影響方面，連維良表示，疫情對當前經濟特別是對消費的影響在加大，尤其是對交通運輸、文化旅遊、酒店餐飲和影視娛樂等服務消費影響都是比較大的。疫情對經濟影響的大小，取決於疫情防控的進展和成效。需要強調的是，這種影響是階段性的、暫時性的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。

他指出，不少人拿2003年非典疫情對當時經濟的影響來推算此次疫情的影響，但現階段，中國的經濟實力、物質基礎和應對突發事件的能力，都比那時明顯增強。「我們完全有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰，我們也完全有能力、有信心把疫情對經濟的影響降到最低。」

對全球供應鏈的影響方面，王炳南指，中央各部門和地方各級政府都為了企業做好出口工作，正在精準施策。「在當前全球經貿下行壓力加大的背景下，更需要國際社會共同努力，共度時艱。就中國疫情來說，世衛組織認為中國的疫情防控很出色，反對任何針對中國的旅行、貿易的限制措施，同時也認為來自中國的信件包裹是安全的。我們完全有信心、有能力打贏這次疫情防控阻擊戰，也相信處於全球供應鏈各環節的政府和市場主體，會為來自中國的商品、服務和輸華的商品提供更多的貿易便利。」

國家市場監督管理總局副局長甘霖。（01直播）

國家市場監督管理總局副局長甘霖表示，現在市場的總體價格秩序是基本平穩的。在價格之外，很重要的是質量問題，特別是口罩等防疫產品和米麵油菜果等重要的民生商品。昨天，市場監管總局聯合公安部、衛生健康委等多部門，開展嚴厲打擊非法製售口罩等防護產品的聯合執法專項行動，有案必查，依法從嚴、從重、從快查辦案件，絕不姑息。

她又指，。依法嚴厲打擊涉疫情的市場違法行為，全力維護市場秩序和人民群眾的切身利益，助力打贏疫情防控阻擊戰，是市場監管部門首要的政治任務。市場監管總局採取超常部署，及時向全系統發布緊急通知，向全社會發布維護防疫用品市場價格秩序的公告，出台查處哄抬價格違法行為的指導意見，明確執法的標準和尺度。對於坐地起價發「疫情財」的情況，是「露頭就打、堅決打擊」。

劉小明表示，目前，全國路網的保障和運行也是良好的。春節以來，全國的公路網流量有了明顯下降。交通運輸部和公安部協調各地交通部門和公安部門加強疏導，同時也協調衛健部門加強體溫測量人員的投入，採用複式或者多式檢測方式緩解擁堵。這個過程中，提示自駕車的人不要佔用應急通道，保障醫療物資等重要的生產生活用品運輸暢通。

交通運輸部副部長劉小明。（01直播）

被問到全國各地的糧油蔬菜等生活物資的供應情況，連維良指，從供應來看，全國絕大多數生活物資，特別是食品供應是有保障的。中國的糧食總產量連續五年穩定在1.3萬億斤以上，庫存充裕，各類企業的稻穀、小麥庫存超過國內一年的消費量。牛羊禽蛋產量也不同程度增長，豬肉的生產也在穩步恢復。前幾天大家特別關心蔬菜的供應問題，這方面也是有充足保障的，冬春蔬菜在田面積8400多萬畝，同比增長2%，產量預計也增長2%以上。局部地區存在的短時間供應緊張的問題，主要還是在嚴格落實疫情防控措施的過程中，給物流增加了一定困難，有些地方存在蔬菜到達終端市場不及時的情況，這些問題正在有針對性地加以解決。

他續指，針對下一步復工復產，還有春節假期之後生活需求增加的情況，我們在保障方面重點是做好四個方面的工作：增供應、穩價格、優秩序、保重點。

商務部副部長王炳南。（01直播）

企業春節後復工方面，連維良說，下一步在嚴格落實防控措施的前提下有序復工復產。推動保障疫情防控、能源供應、交通物流、城市運行、醫用物資和生活必需品及其他涉及國計民生的企業復工復產，推動重大項目、重大工程和具備條件的行業企業盡快復工復產。

商務部副部長王炳南說，已全面動員中小商貿企業復工開業，增加基本生活服務供給。各地面對疫情發展要及時充分評估，分級管控，不得隨意關閉菜市場等經營場所，切實保障生活物資供應。

工業和信息化部黨組成員、總工程師田玉龍。（01直播）

工業和信息化部黨組成員、總工程師田玉龍稱，時值春節，醫療物資生產企業大多放假。工業和信息化部會同有關方面，採取了四項措施來保障醫療物資供給。第一，動員企業加快復工復產，實施重點醫療物資的統一管理、統一調度；第二，向醫用防護服等重點醫療物資企業派駐30名特派員加強協調解決原材料、物流運輸等問題，快速增加有效供給；第三，建設國家重點醫療物資保障調度平台，用信息化手段提升醫療物資保障水平；第四，用好國際資源，推動出口標準和中國標準的銜接，使符合歐盟、日本、美國等標準的出口產品能夠在中國的一些領域中可以使用，加強國際合作，通過各種方式擴大國際採購。

他提到，中國口罩產量現在每天能達到2000萬個，是之前的兩倍以上。

連維良表示，現在正在配合工信部協調醫用口罩的問題，這兩天協調到的資源是前一段提供資源的2倍以上。解決口罩緊缺的問題，要從兩個方面做工作：首先是增加供應。同時，還要科學使用、合理使用。在增加供應方面，現在正在全力以赴、日夜兼程增產擴能，已經取得了重要進展。並且啟動了增產增供。疫情過後富餘的產量，政府將進行收儲。只要符合標準，企業可以開足馬力組織生產。在使用方面，科學使用、合理使用也至關重要，也就是說要按需使用，按功能使用，避免過度使用，特別是一般的防護，不要擠佔寶貴的醫用資源。

國家發展改革委副主任連維良。（01直播）

國家發展改革委副主任連維良表示，武漢和湖北省生活必需品總量是有保障的，價格在階段性上升後也開始回落。但同時也暴露不少協調不夠和需要迅速解決的問題：比如鮮葉菜的供應還存在結構性矛盾；有些生活必需品物流影響補貨不及時；外部一些物資因為防疫管控要求，運輸轉換銜接不到位；保障生活必需品供應企業復工復產還面臨用工、產業鏈配套方面困難。這些問題都在加緊協調解決。有些已有進展，有些也將加快予以解決。

他指出，下一步，各部門和各地方將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，採取更為有效的措施保障好各類生活必需品的供應。首先是進一步增加供給。比如，協調山東、江蘇、安徽、湖南、廣西等蔬菜產地，加強與湖北供需對接，增加新鮮疏菜供應。安排一定數量的中央儲備凍豬肉，以備隨時投放。

二是在嚴格落實防控措施的前提下，有序復工復產。推動保障疫情防控、能源供應、交通物流、城市運行、醫用物資和生活必需品，及其他涉及國計民生的企業復工復產，推動重大項目、重大工程和具備條件的行業企業盡快復工復產。

三是暢通運輸物流通道。為了保障各類支援湖北的物資順利進入，並有效減少交叉感染風險，交通運輸部門利用5個既有的物流園區，建立進鄂應急物資道路運輸中轉服務站，實現運輸車輛快卸快返。加強省內運輸綠色通道建設，提高銜接效率，加快物資分撥，打通末端梗阻。對運輸醫療物資、生活必需品，優先保障運力，對相關車輛「不停車、不檢查、不收費」，優先通行。

四是加大要素保障。幫助協調解決復工復產企業在用工、能源供應、融資、產業鏈配套等方面的難題。加強對湖北省煤電油氣運調度，幫助協調解決資源和調運問題，確保安全穩定供應。

五是加強監測調度。每天早晚兩次摸底各地生活物資供應情況，加強對湖北等重點地區蔬菜、食品等日常消費的市場監測，隨時協調解決影響供應的問題。

六是加大儲備力度。做好北方大城市冬春蔬菜儲備投放工作。落實和完善政府臨時儲備製度，寧可備而不用，寧可多備少用，最大限度把各類生活必需品保障好。

他提到，中央應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組專門設立了多部門組成的生活物資保障組，建立快速聯動工作機制，千方百計增加生活必需品供應，協調落實食品、蔬菜、醫療物資等必需品綠色通道，全力以赴做好武漢等重點地區的生活物資供應保障工作。

國新辦記者會，介紹疫情防控重點醫療物資和生活物資保障情況。（01直播）

據介紹，發布會邀請國家發展改革委、工業和信息化部、交通運輸部、商務部、國家衛生健康委、國家市場監督管理總局負責人介紹疫情防控重點醫療物資和生活物資保障情況，並回答記者提問。

出席今天發布會的官員，包括國家發展改革委副主任連維良，工業和信息化部黨組成員、總工程師田玉龍，交通運輸部副部長劉小明，商務部副部長王炳南，國家衛生健康委副主任李斌和國家市場監督管理總局副局長甘霖。