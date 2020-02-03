【武漢肺炎】江西女子感染拒隔離亂跑　涉危害公共安全罪立案偵查

江西贛州警方日前發布消息稱，確診感染新型冠狀病毒的女子陸某，因涉嫌危險方法危害公共安全罪，被立案偵查。

中國各地加強了對疫情的防控措施。（AP）

綜合媒體2月3日報道，贛州市公安局章貢分局通報，陸某1月17日乘飛機到外地遊玩，1月25日返回贛州。在旅遊期間，她與新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者有親密接觸。在有關部門依法依規告知且要求其居家隔離的情況下，陸某仍乘公共交通工具與他人密切接觸，造成嚴重後果。

經檢測，陸某確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，現已隔離收治。2月2日，警方對陸某以涉嫌危險方法危害公共安全罪立案偵查。

南京新街口，一處電子大屏滾動播放疫情防控提醒。（中新社）

事實上，感染者因涉刑被法辦這也不是首次。在2月2日晚，江蘇徐州警方發佈通報稱，已確診感染的武漢返徐人員張某，因涉嫌過失以危險方法危害公共安全，被立案偵查，採取刑事強制措施，並被隔離收治。

另外，還有青海首起涉疫刑事案件，更是引起廣泛關注。1月31日，當地警方通報稱，西寧市湟中縣李家山鎮漢水溝村村民苟某，長期在武漢務工，近日返回西寧後，拒不執行登記備案，並主動居家隔離的要求，對自己已有發熱咳嗽等症狀刻意隱瞞，且多次主動與周邊人群密切接觸。

目前，因涉嫌以危險方法危害公共安全罪，苟某被公安機關立案偵查，採取相關措施，並隔離收治。

針對「感染了卻拒絕隔離並亂跑」的行為，上述警方以涉嫌危險方法危害公共安全罪進行處罰，有法律依據。

據澎湃新聞政務號「蘭山司法」表示，在內地，如果明知自身已感染 「新型冠狀病毒」而故意傳播，危害公共安全，即使沒有造成嚴重後果，仍構成以危險方法危害公共安全罪，處三年以上十年以下有期徒刑。

如果市民實際上攜帶病原，處於潛伏期，誤以為自己沒有感染該病毒，並且在主觀上沒有故意傳播傳染病的，但不服從政府管制，則會構成過失以危險方法危害公共安全罪，最高可處七年以下有期徒刑。

如果患者不配合隔離治療，拒不執行傳染病預防和控制措施，其行為涉嫌構成妨害傳染病防治罪，可被追究刑事責任。