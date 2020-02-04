【武漢肺炎】23歲華女在德遇襲　中國使館：疫情歧視性言論引衝突

當地時間1月31日下午，一名23歲的中國籍女子在德國首都柏林遇襲，頭部受傷。 中國駐德國大使館表示，從初步了解情況看，對方有關新型冠狀病毒疫情的歧視性言論導致雙方發生衝突。目前尚不掌握襲擊者的身份信息，有待警方提供。

中國使館籲中國公民冷靜應對，確保自身安全。（中國駐德國使館官網截圖）

官媒《環球時報》引述中國駐德使館表示，中國女生在柏林遇襲事件發生後，駐德使館高度重視，第一時間與警方取得聯繫，表明對中國公民安全的關心，要求警方盡快調查案情並追究襲擊者的責任。同時，使館積極尋找被襲擊中國女生。目前已與該女生取得聯繫，對方身體狀況正常。但出於個人原因，不願對外透露自己的姓名等信息。

使館指，從初步了解情況看，對方有關新型冠狀病毒疫情的歧視性言論導致雙方發生衝突。目前尚不掌握襲擊者的身份信息，有待警方提供。

此案發生後，大使館通過微信公眾號、官網對所有在德中國公民發布《關於我公民面對排外勢力挑釁的應對提醒》（下簡稱《應對提醒》），提醒中國公民注意加強對自身安全的保護。使館將進一步敦促德方採取措施，以保護在德中國公民的人身安全和尊嚴。

涉事中國女生正在去輕軌（S-Bahn）車站的路上受襲。（路透社）

使館籲中國公民冷靜應對 確保自身安全

據知，大使館發布的《應對提醒》稱，新型冠狀病毒疫情爆發以來，特別是德國連續出現確診病例以來，其防疫工作面臨挑戰，公眾關注度和焦慮同步上升。一些地區相繼發生個別人針對中國公民的侮辱乃至歧視言行，甚至有暴力行為個案。

中國駐德國使館呼籲，旅德中國公民遇此類情況務必保持冷靜，妥善應對，避免發生肢體衝突，以確保自身安全。遇暴力行為請及時報警或請他人協助報警。如涉及對中國公民區別甚至歧視對待導致自身權益受損，可循法律途徑提出投訴、索賠。

武漢肺炎疫情持續。不少中國人配戴口罩外出。（中新社）

女生被吐口水、撕扯頭髮

綜合德國傳媒報道，襲擊事件發生在當地時間1月31日下午4時15分左右，這名中國女生正在去輕軌（S-Bahn）車站的路上。兩名女子朝著這名中國女生吐口水，還撕扯她的頭髮，毆打。直至兩名目擊者出面干預，這兩名女子才停手，隨後逃走。遭襲中國女生頭部受傷，但已在醫院接受治療。

針對此次襲擊事件，德國柏林警方將其列為「仇外」事件。報道指，不清楚此次事件是否與新型冠狀病毒肺炎事件有關，但警方一位女發言人表示，這是調查目標之一。

值得一提的是，類似事件在英國城市雪菲爾（Sheffield）也曾發生。當地時間1月30日中午，一名帶著口罩的中國留學生在前往大學的路上，三個陌生人攔住和推搡，問她為什麼帶著口罩，以及她「是否有問題」。