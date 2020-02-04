【武漢肺炎】杭州實行封閉式管理　非涉及生活必需公共場所全關閉

新型肺炎疫情仍在持續擴散，杭州市政府今天（4日）凌晨發布通告，全市所有村莊、住宅區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出示有效證件。 通告還指，外來人員和車輛一律嚴控，倡導每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資。

2月1日，工作人員在杭州東站到達大廳消毒。 (中新社)

杭州市政府的10項措施通告指，居民出現發燒、咳嗽等徵狀，必須及時就診，並第一時間向村、社區報告。對出現確診病例，視情況對住宅區、村組、住宅樓單元實行封閉式硬隔離。近14天有疫情重點地區旅居史的市外返回人員，須在1小時內主動向居住地村、社區報告；不主動申報、拒絕接受測溫、醫學觀察等防控措施，將依法追究責任。

相關措施也包括非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。農貿市場、超市、藥店等場所合理安排營業時間，定期消毒，進入人員一律測量體溫、佩戴口罩。速遞、外賣實行無接觸配送。

杭州政府也嚴禁各單位在2月9日之前通知疫情重點地區人員返杭。除經批准同意的企業外，一律不得開工。

據浙江衛健委，2月3日浙江新增新型肺炎確診病例105例，其中杭州市佔14例。浙江省累計報告新型肺炎確診病例829例，杭州市佔132例。

（綜合報道）