【武漢肺炎】不同尋常的政治局常委閉門會議　釋放四重信號

2月3日，中共政治局常委會7大常委再次召開閉門會議，研究應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。這是時隔10天中共最高權力層——政治局常委會就武漢新型冠狀冰毒肺炎疫情，召開的第二場對外公開的政治局常委專題會議。上一次會議，是在1月25日，正月初一，中國農曆新年第一天，研究新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，成立由中國總理李克強掛帥的應對疫情的工作領導小組。

中共政治局常委會會議，是中共黨內高層中範圍小、人數少、保密性極高的會議，很少及時見諸於公開報道。此次會議，聽取了上述工作領導小組和有關部門關於疫情防控工作情況的匯報，研究下一步疫情防控工作。中國官方新華社第一時間發佈了新聞通稿，信息量相當之大。中共總書記習近平在講話中稱，這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，要求總結經驗、吸取教訓。透過新華社播發的新聞通稿，至少可以看到以下四重信號。

一、肯定當前疫情防控，但仍有不滿

「在黨中央集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展。」這是這次會議對當前疫情防控工作的肯定。但肯定的同時也沒有迴避問題，指出依然存在差距和短板。新華社引述習近平發言這樣說：「各級黨委和政府……儘快找差距、補短板，切實做好各項防控工作」，要求各級黨委和政府「堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止」。這些表述表明，在疫情防控的過程重，存在上述問題。

習近平在會議上強調：「這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考，我們一定要總結經驗、吸取教訓。」《多維新聞》此前曾發表題為《治理短板暴露無遺 中國和「第五個現代化」的距離》的社論指，分析武漢肺炎從最初發現病例、蔓延、大爆發的前後過程，我們發現總根源是「第五個現代化」的嚴重缺失。指出，今次造成中國人心惶惶的武漢肺炎疫情擴散，歸根結底正是因為疫情防治領域國家治理體系和治理能力的嚴重落後。

在會議上，習近平指出：「在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義……對黨中央決策部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職瀆職的，要依紀依法懲處。」此次疫情防控中，暴露出來的一些形式主義、官僚主義的問題，引起激烈反應。針對武漢新型肺炎疫情至今的快速擴散，不少聲音指責自疫情爆發最初時起，武漢市及湖北省政府官員存在瞞報等行政不當問題。在武漢出現第一例冠狀性肺炎病人之後近30天，武漢沒有發佈任何關於該肺炎的消息，飽受外界詬病。武漢地方政府甚以傳謠的理由，查處了8名在網上公開疫情「違法人員」。

令世人難以接受的還有，從武漢市最早發現病例一直到鍾南山院士揭開疫情真相這40余天時間，從武漢市、湖北省相關官員到國家衛生管理部門，非但都沒能及時發出預警提示，採取果斷措施，還一再隱瞞疫情真相，多次聲稱「未發現明顯人傳人現象」，令社會喪失警惕心，以至於錯過最佳時機，直接釀成疫情蔓延至中國各地和部分海外地區。

中國武漢市長周先旺在1月27日表態稱，「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。（記者會視頻截圖）

此外，湖北省長在武漢封城時口口聲聲承諾「物資儲備和市場供應是充足的」，結果迅速傳出武漢乃至整個湖北省物資短缺的消息，尤其是醫療物資嚴重供應不足，包括武漢市一眾三甲醫院在內的大量醫院頻頻傳出防護用品告急的新聞。尤其離譜的是，湖北省許多醫院向外界發出求援信息後，來自中國各地的大量捐贈物資竟然因為武漢市和湖北省職能部門的低效、繁雜審批程序而不能及時發放。武漢紅十字會在就在物質調配，救災款物公開透明等問題上，也飽受質疑。

另外，由於湖北省、武漢市官員的統籌協調能力不足，許多措施缺乏周全考慮，給困在武漢的千萬市民和困在湖北的六千萬居民造成了諸多不便，導致民怨四起。這其中是否有失職瀆職的情形，都是需要查明的問題。有理由相信，在這場公共衛生危機之後，有官員因此面臨「下課」，甚至也有人因此要承擔「領導責任」。

武漢醫生謝琳卡因這條微信被指涉嫌「造謠」，遭警方約談。（網絡圖片）

三、疫情輿情紛擾，將強化管控

上述會議還強調：「要做好宣傳教育和輿論引導工作，統籌網上網下、國內國際、大事小事……要正視存在的問題，及時發佈權威信息，回應群眾的關切，增強及時性、針對性和專業性……要加強網絡媒體管控，推動落實主體責任、主管責任、監管責任」。伴隨着來勢洶洶的武漢新型肺炎疫情，還有同樣來勢洶洶的混亂輿情。

正如前文所述，在武漢疫情早期，武漢地方政府甚以傳謠的理由，查處了8名在網上公開疫情的所謂「違法人員」，此後這8人被證明為深處疫情一線的醫生。在確認疫情爆發之後，當地政府部門的不作為，對於疫情真相的隱瞞，比如多次聲稱「未發現明顯人傳人現象」，這樣不當的處置，加劇了社會的恐慌和輿情的洶湧。更有一些媒體發佈不負責任的報道，引發中國社會的搶購風潮，比如雙黃連口服液能夠抑制新型冠狀病毒的消息，就引發了中國社會的搶購潮。

此前上海藥物所稱雙黃連可以抑制新型冠狀病毒，其後全國多地出現了民眾排隊搶購雙黃連口服液的現象。（網絡圖片）

消息的換亂，很大程度上影響了人們對於疫情的判斷。比如工信部總工程師是在記者會上稱，核酸檢測試劑產量是疑似患者40倍，已經基本滿足要求；而國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟則指武漢檢測試劑不夠，不是每個人都能得到檢測。「年齡較小的兒童不易感染新型冠狀病毒」、「兒童和孕婦是新型冠狀病毒肺炎的易感人群」這樣相互矛盾的論斷，竟然出現在同一家官方媒體《北京日報》的新媒體客戶端端上，可見輿論場上的混亂。

四、未來料有重大人事變動

按照中共黨內慣例，省部級官員須由中共中央政治局常委會討論通過，由政治局會議通過。中國國家行政學院教授汪玉凱曾表示，「其他事項」多是與政治局會議主題關係不大，但又非常重要，「更多的可能還是涉及人事方面」。

此番，至於會否涉及疫情發源地和重災區湖北以及武漢，有待進一步的信息披露。