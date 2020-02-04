【武漢肺炎】曾載3確診者　世界夢號郵輪取消高雄行程提前返香港

武漢肺炎疫情持續，廣東省疾控中心周一（3日）表示，「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」編號「WD05200119」出現3名最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，皆已返回中國內地隔離，經全船消毒後，同艘郵輪運載的另一批旅客目前停靠在台灣高雄港。 而據台媒報道，目前該船取消原定在高雄的行程，將於周三（5日）提前返回香港，並會給予船上每名旅客500港元補償。

3名曾經乘坐編號為「WD05200119」的星夢郵輪旗下世界夢號郵輪的乘客，確診患上新型冠狀病毒肺炎。（微博）

據此前報道，出現3名確診乘客的旅程是為期5晚的越南之旅，於1月19日從廣州南沙出發，共上下船乘客4482人，以及有1814名船員。據廣東江門市政府的公布，其中一名患者為28歲的男子吳X霖，其當時是世界夢號郵輪上的兼職地勤，每天負責約200名乘客的安檢和指引工作。

據台媒《ETtoday》報道，「世界夢號」載着另一批旅客抵達高雄港後，船上旅客、船員都沒有下船。對此，該船也在船上廣播提到，「與政府保持聯絡，接到台灣當局通知，有3名武漢確診旅客，所有旅客均呈現陰性反應，取消原定2020年2月4日前往高雄的行程，明天提前返回香港，會給予船上旅客500元港幣。」

郵輪「威士特丹號」屬荷美航運公司旗下。（官網圖片）

另艘郵輪獲准觀光

此外，另艘郵輪「威士特丹號」也抵達高雄港，由於該船並沒有確診病患，因此船上1886名旅客都已經下船觀光，至於稍早傳出菲律賓、台灣花蓮港拒停靠一事，高雄港務公司則表示，「我們按照SOP（標準作業程序）操作，要是沒有疑似病例，旅客還是可以到這邊觀光的，我接獲訊息跟作業規定沒有禁止進港的理由，船上沒有確診病例，沒有禁止到高雄港的理由，我們沒有辦法禁止它到港靠泊。」

（綜合報道）